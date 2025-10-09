Не се връщайте от Тунис без розата на Сахара и ако не сте яздили камила

Страната впечатлява със спокойствие и сигурност, които успява да осигури на гостите си най-вече в туристическите зони

Tочно 10 години след атентатите в Тунис от 2015-а доверието на туристите към страната се възвръща. Най-вече на хората от Европа, но също и на алжирци и либийци. Северноафриканската държава официално декларира, че се надява тази година да посрещне 11 млн. туристи, което ще бъде рекорд в нейната история. През 2024 г. гостите й са били 10,25 милиона.

Принос за това дават и туристи от България, за които пътуването изглежда по-евтино в сравнение с други дестинации, достъпно и... романтично. Тунис се радва и на солидна реклама в медиите у нас. На седмица сега посрещаме по 6 самолета от България, споделят от голяма туристическа фирма, която организира почивки в страната с чартърни полети. За сравнение - през цялата 2007 г. туристите от България тук са били едва 6 хиляди.

Пътуването изглежда доста по-бюджетно в сравнение с други дестинации, достъпно и... романтично

Точно преди 10 г. това изглеждаше невъзможно, след като "Ислямска държава" удари и потопи в кръв тъкмо туризма, за който се смята, че формира около 10% от БВП на Тунис. На 18 март 2015 г. неочаквано с автоматично оръжие бяха атакувани посетители в най-големия музей на страната - "Бардо", известен с богатата си колекция от римски мозайки, в столицата Тунис. Тогава загинаха 22-ма души, предимно чужденци, десетки бяха ранени.

На 26 юни същата година при стрелба на плажа на хотел в град Сус, трети по големина в Тунис, местен студент на 23 години уби 38 туристи и рани мнозина.

През ноември при атентат срещу автобус с президентски гвардейци загинаха още 12 души. Преди това страната преживя Жасминовата революция от 2010-2011 г., която разтърси икономиката й, а предстоеше и световната криза с Ковида от 2020 година...

Още тогава стана ясно, че нападателите са били ликвидирани на момента. Две години по-късно помощници на терористите бяха съдени. Местните съдилища издадоха тежки присъди, но сред тях нито една смъртна, каквато в страната още съществува и тогава се очакваше.

Днес паметна плоча с имената на жертвите на входа на музея напомня за трагедията, но лошите неща се забравят бързо, казват тук.

Особено ако не се повтарят... Политиката ни е да увеличаваме туристическите си предложения, допълват от централната власт. Екскурзоводът Алекс впечатлява с бедуинското си облекло.

Бреговата ивица на страната, която е с 1/3 по-голяма от територията на България, е с дължина около 1300 км. А между 600 и 800 км от тях са плажове със ситен пясък. В съчетание с топлите и чисти води на Средиземно море те правят възможен активния туристически сезон от юни до края на октомври. За тези, които ще кажат, че си имат море и у дома, остава приключението Сахара с всичките му екстри - от препускането с джипове 4х4 през пясъчните дюни до спокойната разходка с камили. Само в оазиса Дуз, който се смята за врата на пустинята от север, те са над 300 и очакват своите ездачи.

Местните казват, че Сахара лекува стреса

А сред задължителните сувенири от Тунис са камъните с различна големина, наречени романтично "розата на пустинята". Тук описват, че някога Сахара, което означава "място, където нищо не никне", е била дъно на море и тези камъни са всъщност неговите корали. Морето се отдръпнало, останал само пясъкът от дъното.

"Розите" са на 6 метра дълбочина и само номадите знаят къде са находищата им. Те ги копаят и ги продават на едро на търговците, които ги предлагат на туристите в цялата страна. "Розата" била единственият камък, който е жив и в естествени условия расте, а поставен у дома върху лавицата на библиотеката носи щастие. Задължителна е разходката с камили.

Между Средиземно море и пустинята е богатата история на един народ, наследник на Картаген и на Римската империя. Някои от историческите обекти, като останките на Картаген или пък на римския амфитеатър в град Ел Джем - трети по големина в пределите на някогашната Римска империя, с капацитет 35 хил. зрители и най-добре запазен от всички - са под закрилата на ЮНЕСКО.

Но това, с което Тунис впечатлява най-вече, е спокойствието и сигурността, които успява отново да осигури на гостите си най-вече в туристическите зони след катаклизмите преди 10 г.

Екскурзоводът ни Алекс казва за себе си, че като наследник на баща бедуин и майка рускиня говори на езика "миш-маш" - странна смесица от руски, български и арабски думи. Според него, откакто е получила независимостта си от Франция през 1956 г., страната му живее в мека диктатура. И може би затова минава за най-демократичната в Африка.

"При население от 12 млн. души поне 430 хил. са полицаи. Другите са техни информатори", шегува се той, но най-сериозно пояснява, че никой няма да притеснява туристите, стига те да спазват желязното правило, че

"свещена крава" в политическата йерархия на Тунис е президентът, който и да е той

Може да критикуваш например правителството за всичко, дори и за това, че боклукът край пътищата е много, което е вярно, но със сигурност ще си имаш неприятности, ако те чуят да продумаш срещу президента. Камъкът розата на пустинята е сред предпочитаните сувенири.

За българите няма такава опасност, защото тук никой не идва, за да се бърка във вътрешните работи на домакините си. По-скоро нашенецът първо ще се впечатли от факта, че за разлика от нас футболният отбор на Тунис вече се класира втори в Африка след Мароко за финалите на световното първенство догодина в САЩ, Мексико и Канада. И то два кръга преди края на квалификациите.

Ще се впечатли и от признанието на местните, че тук контрабандата е

полудържавна политика

В смисъл, че всички знаят за нея, но по-скоро гледат да се присъединят и възползват, вместо да я преследват. Дори и хората на властта.

Екскурзоводът Алекс обяснява, че нелегално от Либия през границата идва бензинът, а от Алжир - промишлените стоки. На юг, но не само, висококачествен бензин може да се купи направо от бидони край пътя на цена 1 тунизийски динар за литър, докато на официалните бензиностанции се плащат по 2,5 динара. (Едно евро се разменя за 3,3 тунизийски динара.)

В централната част на страната за център на контрабандата минава град Ел Джем, чието име в превод според някои означава юзда, според други - кръстопът.

"Аз например си купих оттук климатика за 280 евро. Ако го бях взел от магазин след платени мита, трябваше да дам 400 евро", признава Алекс. Според него едва ли не всички стоки на промишления пазар в града са контрабандни.

Никой от българската група няма намерение да си купува климатик от Тунис и повечето по-скоро пропускат тази информация. Но една друга - за урок по политическа толерантност, който ни дават тунизийците може да бъде полезна за нас, българите, макар и в друг план. Преди да започне разходката с камили, всеки турист получава бедуинска кърпа като част от атракцията.

Историята, която ни разказва друг екскурзовод - българинът от Казанлък Пламен, е следната. Когато след 30 г. управление първият президент на Тунис Хабиб Бургиба сдава властта през 1986 г., на поста му идва Зин Абидин бен Али. За да покаже на сънародниците си, че е управленец с модерно мислене, в единия край на централния столичен булевард издига 25-метрова часовникова кула в стил лондонския "Биг Бен". Идеята му била чрез часовника хората едновременно да виждат, че времето върви напред, но и да се учат да го ценят.

Добре, но до този момент на това място стояла статуя на предшественика му Бургиба, яхнал кон в стил софийския паметник на Цар Освободител. Бен Али решил, че тя засенчва идеята му, и преместил статуята в крайния квартал на столицата "Канал". Не я нарязали и разрушили, а само я преместили.

След Жасминовата революция от 2010-2011 г. Бен Али бяга със семейството си в Саудитска Арабия, където умира през 2019 г. Новата власт решава да върне статуята на първия президент на старото място в центъра на столицата. Но и тя не посяга на часовниковата кула, с която хората вече били свикнали, а монтира конника Хабиб Бургиба пред кулата на Бен Али.

Така днес тези два символа са в хармония в края на булеварда в столицата, сякаш за да ни докажат, че при добро желание в политиката, колкото и различна да е тя, може да има и толерантност.

Този урок всеки български турист може да научи, ако се запише за екскурзия до столицата Тунис. Преди това се посещават останките на Картаген и синьо-бялото градче Сиди Бу Саид, средище на художници, музиканти и поети, което заради цвета му мнозина сравняват с гръцкия остров Санторини.

Възможностите да се пътува из африканската страна са много, тъй като туроператорът е направил програмата си така, че гостът на Тунис може да лентяйства една седмица на плажа или пред басейна в хотела, но може и всеки ден да бъде някъде на екскурзия.

Ние избрахме второто. Така научихме и сега можем да разказваме, че

тук са засадени 104 млн. маслинови дървета

Импровизирана бензиностанция за контрабанден бензин от Либия по пътя на юг. заедно с младите фиданки, поради което Тунис е сред основните производители и износители на зехтин в света. Че страната е втора в света по развитие на таласотерапията - морската терапия. Тук са изградени над 40 центъра за лечение с морска вода и морски продукти - кал и водорасли, а специалистите, които работят в тях, са обучавани във Франция.

Едновременно с това страната развива успешно и голф туризма, а в града оазис Тозьор тя е изградила първото игрище за голф в пустинята.

Разходката с камила е друг задължителен момент от всяко пътуване в Тунис. Предлага се на много места, не само в пустинята. Ездачите не трябва да имат скрупули, че биха затруднили горкото животно с теглото си - камилите носят с лекота товар до 180 кг. Затова те и до днес се ползват като носачи на различни товари. И са най-скъпи - казват ни, че днес едно магаре в Тунис струва 80 евро, един кон - между 200 и 300 евро, но за една камила ще се бръкнете за хилядарка. Ако е бяла - цената скача между 6 и 10 хил. евро.

Нещо любопитно - камиларят в зоопарка "Фригуя" край град Хамамет, където също предлагат разходка на камила, първо те пита на английски от коя страна си.

Като чува "България", следва команда на чист български: "Дръж се",

преди животното да се изправи на краката си и ти да се озовеш на метър и половина височина. Още един пример как се прави добър туризъм.

А тези, които посетят римския амфитеатър от III век след новата ера в град Ел Джем, ще разберат, че на мястото, където някога са се водили жестоки гладиаторски битки и диви животни са разкъсвали беззащитни християни, днес се провеждат симфонични концерти. Той е с размери 148 метра дължина и 122 широчина, а овалната му арена е запазена изцяло.

Наблизо е подреден музей с римски мозайки. За една от тях екскурзоводът Алекс твърди, че може да се сравни единствено с картината "Мона Лиза" на Леонардо в Лувъра. В основата е изобразена сова с умиращи край нея птици и надпис на латински: "Всички умират, остава само совата". Статуята на първия президент Хабиб Бургиби и часовниковата кула на втория държавен глава Бен Али мирно съжителстват в центъра на столицата Тунис.