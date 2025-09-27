Галя и Гого – любовна двойка бохеми в квАРТала зад Халите и прилежен семеен тим Лозанови във “Връбница”

Ергенска квартира е начинът, по който Гого Лозанов описва едни 40 квадрата на малка улица в София между Халите и Лъвов мост.

Доцентът от Факултета по журналистика и медиен експерт знае, че в това малко студио, било преди време галерия, може да сподели чаша късно питие и... легло единствено с Галя. Не само защото тя е официалната съпруга и Гого спазва приличие, а защото тя е двигателят да потърсят нещо малко в този стар еврейски квартал.

“Галя беше убедена, че трябва да си намерим жилище в най-модния поне за бохемска и хипстърска София квартал, разположен “зад банята” – между булевардите “Княз Дондуков”, “Мария Луиза”, “Сливница” и улица “Раковски”. Той дълго не беше забелязван, тъй като сградите му – повечето от Третото българско царство, сякаш за наказание бяха занемарени през соца. Демократичните промени обаче постепенно го събудиха,

извадиха наяве чара

на архитектурата му

с нейните сецесионни детайли и пресрещнаха градския живот преди идването и след падането на комунизма. Заради множеството му галерии, заведения, бутици, двата културни центъра, Дома на киното и събитията, които съвместно организират, артистичният ген влезе дори в името му и му донесе славата на квАРТал”, разказва той пред сп. “Идеален дом”.

Кухненските уреди са вградени в куб от шкафове с достъп от три страни – цветът му е предизвикателен в диалог с ръждивокафявото и в контраст с нюансите на сивото във всичко останало.

Задачата на Галя, опитен пиар експерт на Столичния общински съвет, не е била никак лека. Дълго време подценяван, районът между Лъвов мост и Халите вече се радва на засилен интерес. И чак след две-три години търсене тя попада на някогашна галерия над магазин, която отговаря на очакванията на двамата. Те искат нещо неголямо, достатъчно за двама, с интимна атмосфера и възможност за нетрадиционни решения.

Домът, пространството, в което попадаш,

формира настроението ти и

влияе върху начина, по който

възприемаш света

Това твърди доц. Георги Лозанов. Той все пак произхожда от семейство на архитекти, за които пространството, което човек обитава, е ключово.

И това сякаш е предопределено два века назад. Още преди Освобождението неговите прадядовци купуват земя във “Връбница”, където изграждат дома си, а около него малко по малко изникват къщи и се изгражда едноименното село. И на същото място години по-късно израства и медийният експерт доц. Георги Лозанов, там живее и със съпругата си Галя.

“Тя има същото отношение към дома като мен, има много дизайнерско мислене и заедно въвеждаме своето послание, което да носи нашето жилище. Ние правим дома си по свой обрз и подобие. По този начин сме в непрестанен диалог с пространството”, казва доц. Лозанов. А ако трябва да звучи и по-философски, все пак допълва, че пространството е голяма утеха. “Защото времето създава тревожност от това, че непрекъснато изтича, докато пространството е обратното - кара те да се отпуснеш и носи със себе си релакс, което за дома е много важно.” Затова и двамата с Галя държат всеки техен дом да носи това чувство на спокойствие. Това влагат и в новото си жилище, чийто врати отварят пред сп. “Идеален дом” (виж повече вдясно).

Съпругата му е двигателят двамата да разполагат с нов дом в сърцето на стара София. “Отдавна харесвам този квартал, той започна да се развива, стана много артистичен и младежки, а аз обичам такива места - да се усеща във въздуха, че има живот там. А как се прави жилище - с любов”, допълва Галя.

Стягат си го за тях и измислят всичко в студиото им в движение, но с малко професионална помощ. “Тръгваме от там какво ще правим в него и го кроим като дреха по наша мярка - например, решаваме, че там няма да каним гости, защото имаме друго жилище за това, а ще бъде повече за градски живот. Значи ще искаме в студиото да можем спокойно да преспиваме, да закусваме, Гого да боти през деня. Най-важното бе да не е съвсем като от списание, както казваше един приятел: “да не личи ръката на платения декоратор”, усмихва се Галя.

Гостите в студиото минават покрай елипсовидна мивка, вградена в ретро шкаф с витрина, душкабина с прозрачна преграда и персийски килим пред тях.

Докато работят по новото си жилище, съвсем естествено, търсят съветите и на бащата на медийния експерт. Арх. Лозан Лозанов е правил проектите на едни от най-емблематичните сгради в София - като хотел “Плиска”, външното министерство, Дома на профсъюзите. “Татко ми е много голям поддръжник на идеята човек да влага себе си в дома си, така че той ни съдействаше да реализираме своите идеи и виждания, но и ни даде няколко практични съвети. Като например да сложим климатик или да изолираме една страна от съседния апартамент, защото е много тънка. Направихме го с корк и вече нищо не се чува”, обяснява Лозанов.

Апартаментът “прегръща” гостоприемно

от входа и леко еротично - там

те посреща и душ кабината

Малкият нов дом на Галя и Гого Лозанови “прегръща” гостоприемно още от входа – тук отделни помещения няма.

През деня спалнята е застлана с ненатрапчиво шалте, на чиято скучноватост Галя противопоставя проснато по диагонал одеяло от сребърна лисица - красиво фамилно наследство.

Това е студио, в което е разигран артистичният сценарий “всичко в едно”. И двойното легло, и кухнята, и работното бюро са в хола, до който се стига през антрето, което обаче също е символично обособено с лека закачалка и стойка за чадъри, чиято роля изпълняват кожени ботуши на много луксознa модна марка!

Това е положението, както уточнява Гого Лозанов, неговата жена “е по модите”. И наистина винаги елегантната Галя обича изненадите в стила и на обличане, и на обзавеждане.

Така се появява тяхното студио, типично еднопространствено жилище, проектирано така, че всекидневните дейности (хранене, сън, секс, работа, забавление, хигиена) да го споделят, без да си пречат, като го зареждат, както изтъква Георги, “със своите психологически репертоари и разширяват човешките му хоризонти”.

Тук само тоалетната е затворено помещение, но и от него погледът може “да се измъкне” през малък прозорец към задния двор и през голяма фотография в естетиката на концептуализма.

В центъра на студиото е разположен дизайнерски диван, отпред със сандък от времето, когато е строена сградата – 20-те години на миналия век.

Общото пространство е оголено максимално, за да се освободи колкото може повече площ, а и да изпъкне самото то като автентична даденост. В неговото архитектурно осмисляне се намесва професионалистът – арх. Борис Борисов, с когото Лозанови се разбират от половин дума.

В центъра е разположен дизайнерски диван, отпред със сандък (в ролята на салонна масичка) от времето, когато е строена сградата – 20-те години на миналия век. От дивана може да гледаш телевизия, може да се радваш и на огъня в екологичната камина, закачена на стената. Но най-вече може да седнеш на приказка с приятели.

И оттук минава първият от хоризонтите според определението на Гого Лозанов – този на общуването...

Работният кът на доц. Лозанов.

В интериорния ритъм следва спалнята, оставена несвенливо на показ, но винаги през деня акуратно застлана с ненатрапчиво шалте, на чиято търсена скучноватост Галя противопоставя проснато по диагонал одеяло от сребърна лисица, красиво фамилно наследство. Тук е хоризонтът на спокойствието, че се събуждаш до този, до когото би искал...

От другата страна на дивана е кътът за хранене – нещо средно между трапезарна маса и барплот в ръждивокафяво с шест високи, но удобни стола с подлакътници.

Тук Галя развихря гурме фантазиите си – в малкия кът успява да даде както истинска вечеря, така и “по-лаконични” коктейли със студен бюфет.

Кухненските уреди са вградени в куб от шкафове с достъп от три страни – цветът му е предизвикателен в диалог с ръждивокафявото и в контраст с нюансите на сивото във всичко останало.

Галерийната ниша със снимки на едни от най-значимите ни фотографи

В студиото има още цяла стена с шкафове, измислени от Галя така, че нищо с битова принадлежност (бойлер, пералня, прахосмукачка, дрехи, обувки, препарати, инструменти, бутилки) да не остава извън тях. И щом влезеш, да имаш чувството, че току-що е излязла камериерката...

Пред голямата витрина към улицата (отдолу с кафене италиански тип) е кабинетната маса – стъклена, както и двата стола към и до нея (с известен дизайн на пластмасови мебели), за да не пречат на светлината. А и за да подсилват “с техните отсъстващи присъствия фикционалното усещане, присъщо на писателските занимания, и да задават на общото пространство хоризонта на словесно творчество”. Лозанов има няколко книги и е главен редактор на списание ЛИК.

За образното творчество пък е отделена галерийна ниша със специално осветление, където са подредени христоматийни образци на нашата фотография от най-изявените ѝ автори, почти всички скъпи приятели, като Гого Нейков, Гаро Кешишян, Емил Христов, Антони Георгиев, Борис Мисирков, Георги Богданов, Стоян Ненов. Така неизбежно присъства и хоризонтът на изкуството, който тук следва личните контакти и преживявания. Георги Лозанов е член-основател на Българското фотографско дружество и най-известният наш фотокритик.

Този малък апартамент има и деликатен еротичен хоризонт вследствие на смелото решение вестибюлът и банята да бъдат обединени. Новодошлите минават покрай елипсовидна мивка, вградена в ретро шкаф с витрина, душкабина с прозрачна преграда и персийски килим пред тях.

Ето как доц. Лозанов описва тази част от дома си: “Душкабината – естествена сцена на голото тяло, когато е извадена на показ, носи леко притеснителния гъдел на хипотетично воайорство”. А над мивката е запазен прозорец, който гледа към една от многото красиви еднофамилни къщи в квартала, реставрирана до последната подробност като за пощенска картичка. Още един от големите плюсове на това студио с особен характер – гледката навън, която допълва хоризонтите вътре.