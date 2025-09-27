Музика на Енио Мориконе и Нино Рота звучи отново в София

След концертите през 2024 г., филмовата музика на Енио Мориконе и Нино Рота отново ще звучи в София. Събитието е днес, 27 септември, в зала 1 на НДК, съобщават от Spectacolis.

„Вечните и най-любими знакови мелодии за всички поколения от „Кръстникът“, „Имало едно време в Америка“, „Добрият, лошият и злият“, „Амаркорд“, „Сладък живот“ и още повече позната музика ще чуем на сцената от прочутите солисти Нело Салца (тромпет), Лудовико Фулчи (пиано) и Сузана Ригачи (сопран), под диригентството на маестро Марчело Рота и Симфониета София“, разказват организаторите, цитирани от БТА.

Идеята за проекта е на световноизвестния маестро Марчело Рота, който ще застане на диригентския пулт в София за четвърти път, в съботната септемврийска вечер. Музиката ще бъде изпълнена от солисти, работили дълго с него и записали музика за стотици кино ленти.

Нело Салца участва в над 400 филмови продукции, 250 от които с Мориконе. Носител е на „Оскар“ за музиката на „Животът е прекрасен“. Лудовико Фулчи е аранжирал музиката за повече от 100 филма и дългогодишен сътрудник на Мориконе. Сузана Ригачи е световноизвестна оперна дива, чийто глас звучи в легендарните уестърни на Серджо Леоне.

„През годините тези изключителни музиканти, под ръководството на самия Мориконе, са изнесли над 500 концерта по целия свят. Имаме отново удоволствието да ги чуем в София с още по-наситена филмово музикална програма. Днес Енио Мориконе и Нино Рота заслужено се смятат за икони на филмовата музика. На концерта в София ще оживеят най-важните моменти от творчеството им – от шлагери на 60-те години до музика за шедьоврите на Серджо Леоне и Холивуд“, коментират организаторите.