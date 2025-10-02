Благи места: Магичното светилище при село Мечкул

Край Кресненското дефиле има още много зареждащи места

Когато се спомене Кресна, обикновено първата реакция е пътят за Гърция и задръстванията в дефилето през летните масеци и по време на национални празници. Но само на броени километри встрани от трафика има други посоки, панорамни и зареждащи със спокойствие. Това е едно друго трасе, през което от Брежани като броеница се редят няколко села - Ракитна, Мечкул, Сенокос, Стара Кресна, Ощава. Пътят е разбит, на места асфалт няма, но пък местните си го ползват като алтернатива при адските задръствания в дефилето.

В България има много панорамни пътища, но този е един от най-очарователните, с поглед към главното карстово било на Пирин. За жалост, е оставен на доизживяване и отличните възможности за туризъм не се реализират пълноценно. Вероятно всичко ще се промени след години, когато, според засега идейни проекти, трасето на митичната магистрала "Струма" трябва да мине наоколо. Но дотогава се подгответе с търпение, пътуване по дупки, ако колата не е по-височка и ако не ви е безкрайно мила.

Иначе днешна Кресна всъщност не е истинската Кресна. Тя е обявена за град през 1978 година. Дотогава е известна с името Гара Пирин и с военното поделение (вече несъществуващо, но всяващо уплах у разпределените някога там наборници). Някъде в друга посока, в Северна България, също имаше гара, превърната в град. Старите хора от селата наоколо, отивайки в града, все казваха: "Отиваме на гарата". Така и с Кресна.

Истинската Кресна е по-високо в Пирин планина. Когато се пътува от София към Кулата, на броени километри преди Кресна има отклонение за Стара Кресна и Ощава. Забързаният трафик го подминава, а там е и финалната точка за рафтинга по Струма. Всъщност Кресна е точно там, на високото, с прекрасна панорама към Пирин. След преименуването на Гара Пирин оригиналната Кресна получава името Стара Кресна.

Светилището "Св. Мина"

Мегалитното светилище край село Мечкул Снимка: Блага Букева, Красимир Цигуларов

Някъде по средата на този забравен от държавата панорамен път е отбивката за светилището. Ако се идва от Брежани, има знак за храма "Свети Мина". От Стара Кресна ориентирът е таблото с информация за белоглавия лешояд и поопърпан пряпорец. Това е мястото, където може да се спре и да се продължи пеша. С по-висок автомобил би могло да се стигне и до параклиса, и до скалните феномени. Но разходката дотам е около половин час, няма стръмни участъци, върви се по песъчлив полски път. За сметка на това се отваря прекрасна гледка наоколо, както и към параклиса и скалните феномени. Както и друг път сме писали, разходка в природата не е навредила никому.

Да се извърви пътят, е истинско удоволствие. Зоната е уникална със скалните образувания, пръснати наоколо. Малко преди слизането към скалния феномен се отваря красива гледка и към него, и към новоизградения параклис "Свети Мина". По трасето вода няма, но пък край параклиса има работеща чешма със студена планинска вода.

Това е място на легенди. Древният скално-култов комплекс е точно до новия параклис. Не е проучван подробно. Не е напълно ясно и за какво е служил. Една от легендите е, че тук жрица е предрекла на Александър Македонски как ще стане властелин на света. Но такава легенда сме чували и на други места по Балканите. По-сериозни проучвания са правени в земите на тракийскто племе Меди край Крупник, от другата страна на дефилето. Е, има и легенда, че огромните скални масиви са били наредени от титаните по заповед на Зевс. Както и за голям меден харман, който може да е служил и за звездна карта. Сега пред параклиса могат да се видят множество отдавна занемарени кръстове от доста старо гробище.

Зоната е уникална със скалните образувания, пръснати наоколо. Снимка: Блага Букева, Красимир Цигуларов

След приемането на християнството древното светилище е посветено на свети Мина. Сега в подножието на скалите е изграден нов параклис. Това е място за събиране за храмовия празник в началото на ноември. Направени са множество дървени маси и пейки, част от тях обаче са занемарени и почти изгнили. Според местни хора предстои да се изографисат куполът и стените на параклиса, стига да се намери кой да го направи и да има средства.

Като се види основният масив на скалното светилище, е добре да се разходим и наоколо под него, откъдето има различен поглед. А скалните образувания с различни форми и различни имена са пръснати навсякъде из зоната. Отваря се и хубава гледка към Кресненското дефиле. Така че храмът и светилището си заслужават разходката въпреки разбития път.

Да не се ощавиш в Ощава

Това село е последното в югозападните гънки на Пирин. Всъщност са над петнадесет махали по бреговете на Дяволска река, или Шейтан дере. По пътя и от центъра на селото има панорамни гледки към върховете Синаница, Вихрен, Албутин, Каменитица. А мраморната пирамида на Вихрен се откроява от всяко селище и пътищата наоколо.

В Ощава има няколко минерални извора, известни като Хладката и Врелата баня. Врелата, в която може да се ощавиш, е отдавна запусната. Не е поддържана и Хладката баня, макар че водите на изворите са лековити и пивки.

Все пак към Хладката баня има път. Селото е на 13 километра след разклона в дефилето. След Стара Кресна, на около 2 километра има открояваща се синя табела надясно към Банището. Тук асфалтовият път свършва. Надолу са около 2 километра песъчлив полски път, проходим и за по-ниска кола. Там има и чудесна къща за гости и в празничните дни в началото на септември паркингът и уширенията бяха пълни с всякакви автомобили.

Ние стигнахме до баните пеша от Стара Кресна с енергично и любопитно куче и още едно, което се присъедини към нас доброволно още от екоселището там. Отнема не повече от час, но повечето хора предпочитат да стигнат с кола, докъдето искат и докъдето може.

Хладката баня някога е била и нещо като санаториум с вътрешни басейни в сградите и място за спане. Водата е целебна за опорно-двигателния апарат и за костно-ставни заболявания. Има изграден и външен басейн, видимо доста посещаван. Толкова. Външният басейн на Хладката баня в с. Ощава Снимка: Блага Букева, Красимир Цигуларов Преди около 20 години бяхме там на палатки под звездите, топихме се във вътрешните басейни, но сега ни бе трудно да разпознаем мястото. А потенциалът му е добър.

Истинската Кресна?

Очарователното слънчево село Стара Кресна Снимка: Блага Букева, Красимир Цигуларов

Очарователно село. Слънчево, с панорама към Пирин. Но освен с новото си име е известно и с нелеката си съдба. То е центърът на удавеното в кръв Креснеско-Разложко въстание през 1878 година, когато според Берлинския договор е отредено да остане в турски предели. По време на Балканските войни и Първата световна война преминава от едни ръце в други. Тогава са унищожени и църквите на селата наоколо. Възстановени са по-късно, вече в българско. А останки от някогашния храм и сега може да се видят в селото.

За разлика от поселищата наоколо Стара Кресна изглежда сравнително живо село. Пък и пътят до него - много панорамен, но и поразбит, е приемлив. В края на селото е изградено отлично екоселище, което може да служи като база за настаняване за повечко дни, докато се изследва околността. Предлагат се, разбира се, и рафтинг, и каякинг по Струма, стига да има вода, както и пешеходни маршрути.

Гледка към "пирамидата" на връх Вихрен от екоселището в Стара Кресна Снимка: Блага Букева, Красимир Цигуларов

Уникалното на тази зона са водоемите, захранвани и от подпочвени води. Повечето от тях са изкуствено укрепени, някои са буквално в дворовете на къщите. Има и по-големи, нарочени за спортен риболов.

А наоколо?

От другата страна на дефилето, веднага след табелата за град Кресна е отклонението за Горна Брезница. Пътят е нов и удивително добър. Селото всъщност е известно с трите защитени зони на естествени находища на чинари, някои от които са на 300 години. Това са Буйна, неназовано находище и Кучкарника. Перфектният път обаче е подвеждащ. След селото започват тегави горски пътища, които не са приемливи за обикновен автомобил. Зоните с чинарите са навсякъде, но за Буйна трябва да се походи. А в началото на септември тази година рекичката си бе обикновено сухоречие.

Чинарите около Горна Брезница Снимка: Блага Букева, Красимир Цигуларов

В една друга посока има интензивен трафик. Табелите сочат към рибарника Чинара. Това е на границата на зоната на чинарите Кучкарника. Пътят пак е горски, но проходим за обикновени автомобили. Целта им всъщност са рибарникът и ресторантът край него с прясна пъстърва. Гората е малко по-нагоре.

Всъщност навсякъде около Горна Брезница може да видите вековните чинари. Доста от впечатляващите са и по пътя към селото, и в самото село.











