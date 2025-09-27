Мъск и принц Андрю в нови досиета за сексуалния престъпник Джефри Епстийн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Милиардерът Илон Мъск и принц Андрю са посочени в нови досиета, публикувани от конгресмените-демократи, които се отнасят до покойния осъден сексуален престъпник и финансист Джефри Епстийн.

Досиетата, предадени на Комисията по надзор на Камарата на представителите от наследниците на Епстийн, изглежда показват, че Мъск е бил поканен на неговия остров през декември 2014 г.

Отделно, в списък за полет от Ню Джърси до Флорида през май 2000 г. е посочено, че принц Андрю е сред пътниците.

Принц Андрю преди това категорично отрече всякакви нарушения. Мъск преди това пък е бил цитиран да казва, че Епстийн го е поканил на острова, но той е отказал.

Частичните записи са от третата партида документи, предоставени от наследниците на Джефри Епстийн, съобщава BBC. Демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите твърдят, че те включват записи на телефонни съобщения, копия на полетни дневници и манифести за самолети, копия на финансови книги и дневния график на Епщайн.

В допълнение към Мъск и принц Андрю, публично разпространените файлове съдържат и имената на други видни фигури, включително интернет предприемача Питър Тийл и Стив Банън, бивш съветник на Доналд Тръмп.

Един ред в записите от 6 декември 2014 г. гласи: „Напомняне: Илон Мъск ще кацне на острова на 6 декември."

Манифест на полета записва, че принц Андрю е бил на полет с Епистийн и неговата сътрудничка Гислейн Максуел от Тетерборо, Ню Джърси, до Уест Палм Бийч, Флорида, на 12 май 2000 г. Максуел е осъдена през 2021 г. за заговор с Епщайн за трафик на момичета за секс.

На 11 май 2000 г. Бъкингамският дворец съобщава на уебсайта си, че принц Андрю е отлетял за Ню Йорк, за да присъства на прием в Ню Йорк за Националното дружество за предотвратяване на жестокостта към деца. Андрю се завръща във Великобритания на 15 май, според по-късен запис.

В досиетата се споменават и предварителни планове за закуска с основателя на Microsoft Бил Гейтс през декември 2014 г. През 2022 г. Гейтс каза пред BBC, че срещата с Джефри е била „грешка".

Не се предполага, че споменатите в досиетата са били наясно с предполагаемата престъпна дейност, за която Епстийн по-късно е арестуван.

Той се самоуби в затворническа килия в Ню Йорк през август 2019 г., докато чакаше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

През 2008 г. Епстийн постига споразумение за признаване на вината с прокурорите. Преди това родителите на 14-годишно момиче съобщиха, че е малтретирал дъщеря им в дома си в Палм Бийч.

Той беше арестуван отново през юли 2019 г. по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Сара Гереро, говорител на демократите в комисията, призова главния прокурор Пам Бонди да публикува още документи, свързани с Епстийн.

„Трябва да е ясно за всеки американец, че Джефри Епстийн е бил приятел с някои от най-могъщите и богати мъже в света. Всеки нов документ, който се публикува, предоставя нова информация, докато работим за постигане на справедливост за оцелелите и жертвите", каза тя.

Републиканците в комисията обвиниха демократите, че „поставят политиката над жертвите", и заявиха, че скоро ще публикуват пълния набор от документи.