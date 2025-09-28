Десетминутен аплауз и грандиозно откриване на сезона в Софийската опера (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вълна от възторжени викове „Браво!" за всички участници

След триумфалните гастроли в Япония, бурните аплодисменти от публиката в Истанбул и Анкара, тази вечер и българската публика беше омагьосана от спектакъла на операта „Тоска" от Джакомо Пучини. Преди две седмици Софийската опера откри своя сезон зад граница на Международния оперен фестивал в Загреб, а вълнуващата вечер на 27 септември ознаменува новия сезон и в България.

Под диригентството на изключителния маестро Даниел Орен зрителите се насладиха на изпълнението на международно признатите оперни певци Мария Хосе Сири – Флория Тоска, Щефан Поп – Марио Каварадоси, Клаудио Згура – барон Вителио Скарпия и на българските им колеги Ангел Христов, Петър Бучков, Емил Павлов, Александър Георгиев, Мария Павлова.

Участваха оркестърът и хорът на Софийската опера, диригент на хора – Виолета Димитрова и Хорът на Софийските момчета с диригент Александър Митев.

Режисурата на Пламен Карталов дълбоко емоционално плени зрителите, които аплодираха на крака. Огромни кошници с цветя получиха певците, диригента, режисьора и оркестъра.

Вторият спектакъл на „Тоска" е днес, 28 септември, от 16 ч.