Бляскава “Тоска” в София и във Виена!

Откриването на новия сезон на Софийската опера и балет в събота с "Тоска" на Пучини с есенния старт и на Виенската опера, където също избраха тази опера.

Тъй като виенският спектакъл може да се гледа онлайн до 48 часа след излъчването, зрителите в целия свят за първи път не завидяха на виенчани.

В Австрия участваха звезди от ранга на Елена Стикина, Людовик Тезие и Джонатан Тетелман с диригент Пиер Джорджо Моранди.

В софийската "Тоска" бяха не по-малко известните Мария Хосе Сири, Щефан Поп и Клаудио Згура под диригентството на легендарния Даниел Орен. Те предизвикаха 10-минутни аплодисменти.

Новият сезон тук ще премине под знака на още две гостувания на Орен - той ще дирижира два спектакъла на "Риголето" както и концерта на една от най-големите оперни певици в света - Асмик Григорян.

Две оперни и една балетна премиера са предвидени по-късно в програмата: "Селска чест" и "Палячи" и "Макбет", както и нова творба на Лео Муич - балет по "Гордост и предразсъдъци".