ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Седемте ключа към успеха

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21386156 www.24chasa.bg

Бляскава “Тоска” в София и във Виена!

2584
Участниците в спектакъла “Тоска” в събота и неделя в Софийската опера и балет

Откриването на новия сезон на Софийската опера и балет в събота с "Тоска" на Пучини с есенния старт и на Виенската опера, където също избраха тази опера.

Тъй като виенският спектакъл може да се гледа онлайн до 48 часа след излъчването, зрителите в целия свят за първи път не завидяха на виенчани.

В Австрия участваха звезди от ранга на Елена Стикина, Людовик Тезие и Джонатан Тетелман с диригент Пиер Джорджо Моранди.

В софийската "Тоска" бяха не по-малко известните Мария Хосе Сири, Щефан Поп и Клаудио Згура под диригентството на легендарния Даниел Орен. Те предизвикаха 10-минутни аплодисменти.

Новият сезон тук ще премине под знака на още две гостувания на Орен - той ще дирижира два спектакъла на "Риголето" както и концерта на една от най-големите оперни певици в света - Асмик Григорян.

Две оперни и една балетна премиера са предвидени по-късно в програмата: "Селска чест" и "Палячи" и "Макбет", както и нова творба на Лео Муич - балет по "Гордост и предразсъдъци".

Участниците в спектакъла “Тоска” в събота и неделя в Софийската опера и балет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?