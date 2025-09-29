Селфи пред списание “Космос” – търси се съкровище!

Играта доведе 40 участници до сградата, в която е и "24 часа"

Направете си селфи пред списание "Космос", бе една от мисиите на Treasure hunt - игра за търсене на съкровища. Тя бе организирана в четвъртък.

Над 40 души се появиха по обяд пред сградата на ул. "Св. св. Кирил и Методий" 84 в София. Там се помещава редакцията на "Космос", което се списва от екипа на "24 часа - 168 истории", както и тази на "24 часа".

Всички участници в играта се снимаха пред постера на списанието, което бе една от мисиите им.

Самото състезание e приключенска игра, в която се търси скрито "съкровище".

Предмет, код, награда или символична изненада, като следват следи, загадки или карти. Обикновено организаторът подготвя серия от подсказки – логически задачи, шифри, пъзели или дори физически препятствия, които водят стъпка по стъпка към крайната цел. Играта може да се провежда на открито – в паркове, гори, дворове, или на закрито – в училища, офиси, домове. Тя развива наблюдателност, отборен дух и бързо мислене, защото често участниците играят по екипи и се състезават кой първи ще открие "съкровището". Това я прави популярна както за деца, така и за възрастни – едновременно забавление, предизвикателство и форма на социална игра.

В случая с играта, включваща селфито пред редакцията на "Космос", това бе тиймбилдинг. А участниците признаха, че са фенове на списанието.