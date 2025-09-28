ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Седемте ключа към успеха

Мерил Стрийп снима сцена от „Дяволът носи Прада 2" на ревю на "Долче и Габана"

Мерил Стрийп и Ан Хатауей снимат продължението на хитовия филм Снимка: Twitter/@dakhathaway

 Дяволът носеше Dolce & Gabbana, а актрисата Мерил Стрийп зае място на първия ред на модното шоу на италианския дизайнер, за да заснеме сцена за продължението на филма „Дяволът носи Prada". Мерил Стрийп носеше очилата на Миранда Прийстли и винилово палто на Dolce & Gabbana, когато влезе в театъра в Милано, придружена от охрана и Станли Тучи, който във филма играе нейния арт директор, съобщава "Офнюз".

Медиен представител на модната къща „Dolce & Gabbana" потвърди, че шоуто е използвано за заснемането на сцена от втората част на филма, чието действие се развива в Милано.

Локацията ще напомни на феновете сцената от първия филм, в която героинята на Ан Хатауей, след като вдига телефона, пита: „Бихте ли изписали 'Gabbana', моля?"

Внимателно изработената колекция „Пролет/Лято 2026" на Dolce & Gabbana, която киноманите ще могат да видят на екран, комбинира нощници, удобни мъжки пижами, преработени за жени, както и черно прозрачно бельо от тюл и дантела. Дизайнерите се поклониха по-дълго от обичайното след шоуто, а Стрийп и Тучи бяха отведени зад кулисите, докато истинската модна публика се втурна върху празния подиум, за да заснеме историческия момент в света на модата.

В сцена, която ще бъде показана на големия екран, Ана Уинтур, дългогодишната главна редакторка на модното списание Vogue, която е вдъхновила персонажа на Миранда Прийстли във филма „Дяволът носи Prada" от 2006 г., седеше срещу Мерил Стрийп в ролята си на директорка на модно списание.

Продължението на филма е планирано да излезе следващата пролет.

