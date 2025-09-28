Роби Уилямс поздрави отбора ни по волейбол на концерта си в София: Невероятни! (Видео)

Голямата музикална звезда Роби Уилямс поздрави националния ни отбор по волейбол по време на концерта си.

Той накара препълнения Национален стадион "Васил Левски" да аплодира волейболистите ни, които днес се представиха блестящо на Световното първенство по волейбол във Филипините.

"Невероятни", така Роби Уилямс нарече националите ни по волейбол, а след това започна да им ръкопляска. Последваха бурни аплодисменти.

В момента върви първият му концерт в София. Сензацията излезе пред препълнен стадион като космонавт, летейки над сцената. Той се държи много топло и приятелски с публиката, като много често слиза от сцената и се доближава до феновете си. От публиката дори му дадоха българското знаме, с което той се качи на сцената и започна да пее. Роби Уилямс с българското знаме Снимка: 24 часа Роби Уилямс с българското знаме Снимка: "24 ЧАСА" Роби Уилямс с българското знаме Снимка: 24 часа

С песента She is the one той поздрави Гери от София - негова голяма почитателка, която стоеше на първа линия сред публиката. Така той сбъдна нейна мечта. А това е седмият негов концерт, на който тя присъства.