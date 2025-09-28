Мексикански картел ограничил дрогата на Чарли Шийн, подозирали го, че продава

Преди години холивудската звезда Чарли Шийн е бил толкова силно пристрастен към кокаина, че дори мексикански картел бил принуден да ограничи доставките му. Количествата, които поръчвал, били толкова големи, че самите дилъри се усъмнили, че актьорът търгува, а не само консумира.

В интервю за австралийското предаване "60 минути" актьорът признава: "Никога не бяха виждали някой да употребява толкова много кокаин. Мислеха, че огромното количество, което поръчвах, е за продажба и че се занимавам с трафик."

На въпрос дали е пушил крек или е експериментирал с този вид наркотик, Шийн отговаря лаконично и с ирония: "Никога не съм прекалявал, но се чувствам късметлия, че съм оцелял."

Признанието идва на фона на мемоарната му книга "Книгата на Шийн", в която носителят на "Златен глобус" разказва за дългия си път към трезвеността. В нея той отдава специална заслуга на дъщеря си Сами, която му помогнала да сложи край на десетилетия злоупотреба с алкохол и наркотици през 2017 г., припомня dir.bg.

В интервюто си Шийн признава, че истинският катарзис настъпил в момента, в който осъзнал, че няма по-тежко чувство от това да разочарова собствените си деца.