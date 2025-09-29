Гаджето на Алекс Николов към волейболната звезда: Благодарна съм, че съм свидетел на пътя ти

Приятелката на най-добрия реализатор на Световното по волейбол Алекс Николов разказа чрез пост в социалните мрежи за трудностите, които стоят зад това да станеш световен вицешампион.
"Благодарна съм, че съм свидетел на пътя ти", пише Юлита Димитрова във фейсбук.
Когато гледам към теб сега, виждам не просто финалист — виждам всички тъмни сутрини, в които не ти се ставаше, всички нощи, в които болката надделяваше над желанието, всички мигове, в които си оставал, за да потриеш още една тренировка. Всяка твоя крачка към тази сцена е сторена с отмъстителна любов към мечтата — не за слава, а за истината в теб самия.
Плаках, когато те видях да се бориш, и пак плача от гордост — защото знам цената, която си платил. Този финал не е край; той е доказателство, че човешкото сърце може да бъде по-силно от страховете ни, че устремеността надделява над съмнението, а упоритостта ражда легенди.
Излизай там не заради аплодисментите, а за да покажеш на света какво означава да не се предаваш. Ако съдбата реши друго — помни: ти вече си промяната, която вдъхновява. Благодарна съм, че съм свидетел на пътя ти. Играй със свободата в душата и огъня в сърцето — и нека този миг остане светъл пример за всички, които ще дойдат след теб! 🤍
