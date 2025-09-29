В Хонконг ще се излъчат документалните филми „Привързаността на Си Дзинпин към културата“ и „Цикъл от лекции за икономическата мисъл на Си Дзинпин“

По случай честването на 76-ата годишнина от основаването на Китайската народна република, документалният филм „Привързаността на Си Дзинпин към културата" и специалната телевизионна програма „Цикъл от лекции за икономическата мисъл на Си Дзинпин", изготвени от Китайската медийна група, ще се излъчат от 29 септември по телевизионните канали и платформите за нови медии в Хонконг, съобщи КМГ.

Документалният филм „Привързаността на Си Дзинпин към културата" разказва за местата, където председателят на Китай е работил или е провеждал изследвания. Чрез ярки примери и истории той ясно интерпретира концепцията за ценности на културата и помага на сънародниците от Хонконг да разберат дълбоките културни основи на концепцията на Си Дзинпин за управление на държавата като цяло. А специалната телевизионна програма „Цикъл от лекции за икономическата мисъл на Си Дзинпин" демонстрира дълбоките размисли и научни концепции на китайския лидер по основните теоретични и практически въпроси на икономическото изграждане на Китай в новата ера.