София ще бъде домакин на едно от най-очакваните рок събития на годината. Две от най-ярките имена на световната сцена – Gus G и Рони Ромеро ще взривят сцената на столичния клуб Joy Station в рамките на своето съвместно турне Convergence Tour 2025.

„Горди сме, че тези две световни звезди ще бъдат заедно на сцената на Joy Station и ще изпълнят едни от най-големите рок хитове“, сподели Иван Драндийски, мениджър на Joy Station.

Гръцкият китарен виртуоз Gus G, прочут с работата си със самия Ози Озбърн и като лидер на собствената си група Firewind, се обединява с един от най-разпознаваемите гласове на международната рок сцена, Рони Ромеро, познат на феновете с мощния си вокал и участията си в култови банди като Rainbow, Michael Schenker Group и Lords of Black.

Convergence Tour 2025 събира на едно място впечатляващите глас и китара на двамата изпълнители, които ще представят музика, енергия и инструментално майсторство на най-високо ниво. На сцената на Joy Station предстои незабравимо преживяване с виртуозни изпълнения и богата програма, които само истински рок легенди като Gus G и Рони Ромеро могат да предложат.

Грандиозното събитие в Joy Station ще се проведе на 14 ноември 2025 г. от 21:00 ч. Билетите вече са в продажба и могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim, в магазини „Фантастико“, както и на касата на Joy Station.

Очаква ви не просто концерт, а рок спектакъл, който не е за изпускане!