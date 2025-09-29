Карди Би оглави класацията "Билборд" за албуми

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Карди Би оглави класацията на "Билборд" за албуми с Am I the Drama?, съобщи сайтът на изданието.

Продукцията стъпи на върха на чарта при дебюта си в подреждането. Това е най-големият успех за 2025 г. за ар енд би/ хип-хоп албум на жена-изпълнител. Am I the Drama? излезе на 19 септември. За отчетния период от Am I the Drama? са продадени 200 000 еквивалентни единици, пише БТА.

Саундтракът на анимацията "Кей-поп: Ловци на демони" слезе на втора позиция. Албумът също така отбелязва десета седмица в челните места на „Билборд“ 200. От него са продадени 104 000 еквивалентни единици.

Третото място е за Морган Уолън с I'm the Problem, от който за отчетния период са продадени 90 000 еквивалентни единици.

Четвъртата позиция и тази седмица е за Сабрина Карпентър с албума й Man's Best Friend. От него са продадени 69 000 еквивалентни единици.

В челната петица място намира и групата „Найн инч нейлс“ със саундтрака, който направи към филма "Трон: Арес". Тази седмица продукцията дебютира в чарта, като за отчетния период от него са продадени 45 000 еквивалентни единици.

За първи път от повече от шест години в първата петица на албумния чарт на "Билборд" има два саундтрака едновременно на "Кей-поп: Ловци на демони" и "Трон: Арес", отбелязва изданието.