Евелина Банкова кани на изложбата си "Виждано - невиждано"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Живописна изложба открива младата художничка Евелина Банкова утре от 18,30 часа в "Арт галерия 158" под надслов: "Виждано-невиждано".

В нея тя представя живописни произведения, създадени през последните години. Някои от тях вече са били показвани, но често публиката споделя, че ги открива "като за първи път".

Именно това вдъхновява авторката да събере картините в нов контекст - различна галерия, различен момент и ново въздействие. Идеята е, че всеки зрител вижда не самата реалност, а отражение на своя вътрешен свят - и така всяка среща с изкуството е уникална и ценна. Куратор е Биляна Попова.

Евелина Банкова е родена в София. Завършва НУИИ "Илия Петров" през 2006 г., а по-късно бакалавърска и магистърска степен в СУ "Св. Климент Охридски". Специализира арттерапия, преподава изобразително изкуство и ръководи фондация "Изкуство в час".

Има участия в национални изложби и през 2023 г. представя самостоятелната експозиция "Структурна живопис" в Nova Art Space. През 2024 г. реализира проекта "Златен житен клас".

Изложбата "Виждано - невиждано" е естествено продължение на тази серия от събития и може да бъде разгледана до 06.10.2025 г.