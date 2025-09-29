Роби Уилямс - новият шеф на КПК, в мрежата се шегуват след взетия подкуп

"Роби Уилямс ще е новият шеф на КПК", "Добре, че дойде Роби Уилямс в България, че да има уволнения за корупция" и куп други шеги и колажи заляха социалните мрежи в понеделник.

На един от колажите певецът е пред сградата на КПК. Друг колаж показва Роби Уилямс в камион, а пред него са изобразени полицаи, които му казват "Черпи едни билети, иначе те гърбим", а той отговаря "Everything is sold out" ("Всичко е разпродадено").

В социалните мрежи се върти и изображение с полицай, който подава на Роби Уилямс телефон с пуснат гугъл преводач, на който пише "Ко прайм ся?".

На друг колаж пише "Кръстили им агенцията ДАИ, после ги гонят, че им дават".

По-рано през деня стана ясно, че двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани, след като са поискали подкуп от трима водачи на камиони, превозвали техника за концерта на британската поп звезда Роби Уилямс в София.

Те заплашили, че ще ги глобят със 750 лева, защото имали повреди в тахошайбите на превозните средства. Шофьорите, от които е искан подкупът, били петима. Двама от тях обаче не попаднали в капана и не се съгласили да дадат пари на инспекторите.

Единият инспектор поискал и приел 200 лв. от британски шофьор на товарен автомобил. Другият инспектор, който също е задържан, взел 300 евро от нидерландски шофьор. Той прибрал и още 200 лв. от друг британец, който също бил водач на товарен автомобил.

Между инспекторите и шофьорите имало езикова бариера и те използвали гугъл преводач, за да поискат подкупа.