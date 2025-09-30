Отново у дома: над 200 картини на български художници, купени в Австрия, в НДК (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Колекцията на Хервиг Хадвигер е откупена след смъртта му и за първи път ще бъде изложена в София. Показва модернизма в българската живопис в цялото ѝ разнообразие

Години наред австрийският предприемач и колекционер на изкуство Хервиг Хадвигер събира едни от най-значимите картини на изтъкнати съвременни български художници. Цялата му колекция с над 200 произведения най-накрая се завръща у дома. Българската публика ще може да я разгледа в Националния дворец на културата.

В експозицията “Преоткрито изкуство. Австрийската колекция на Хервиг Хадвигер (1945-2021)” са представени картини и скулптури на най-изявените български автори, пренесени от Австрия обратно в България.

Произведенията са събирани в продължение на десетилетия. В колекцията са включени творби на Асен Захариев, Богомил Живков, Василка Монева, Валентин Савчев, Васил Стоев, Веско Велев, Веско Иванов, Веселин Начев, Георги Божилов - Слона, Георги Ковачев, Георги Радулов, Долорес Дилова, Димитър Чолаков, Димитър Войнов, Енчо Пиронков, Иван Обретенов, Иван Славов, Йордан Кисьов, Никола Манев, Никола Терзиев, Николай Янакиев, Никифор Цонев, Румен Читов - Кашо и др. Картините от колекцията в галерията на НДК Снимка: Велислав Николов

Всичко започва в началото на 80-те години на ХХ век, когато приятелството на Хадвигер с българския художник Никола Манев пробужда колекционерската му страст. Преди да закупи всяка картина,

австрийският предприемач лично се среща с художниците

Той пътува многократно до България и посещава десетки ателиета, за да разбере повече за стила, методите на работа и идеите на авторите. В един момент колекцията се превръща в мания и той става голям ценител на съвременното българско изкуство.

През 2010 г. в австрийския град Никелсдорф Хадвигер открива специално голямо пространство, в което показва картините. Заради значителните си заслуги към българското съвременно изкуство през 2010 г.

той е награден с най-високото отличие на Министерството на културата “Златен век”

Освен това е и почетен член на Съюза на българските художници за популяризирането на съвременното българско изкуство в Австрия.

През 2021 г. Хервиг Хадвигер умира, а неговото семейство решава да разпродаде колекцията му. “Галерия 33” откупува българските картини и ги връща “у дома”.

“Виенска аукционна къща обяви търг за продажба на колекцията. От галерията се борихме, защото имаше сериозен интерес, за да придобием тази колекция и да я върнем в България, защото мястото ѝ е тук”, разказва Николай Нинов от “Галерия 33”. Изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова и Николай Нинов представят изложбата. Снимка: Велислав Николов

Сега за първи път българската публика ще може да разгледа мащабната експозиция, която е разположена в НДК. Откриването на изложбата е на 1 октомври и ще бъде там до 15 октомври. Заради големия брой на творбите в колекцията, са представени половината, но ценители на изкуството ще могат да разгледат останалите в галерията.

Представени са много картини на Никола Манев, който през 1962 г. е приет във френската Академия по изящни изкуства, където завършва “Живопис” и тогава се установява в Париж. Картина на Никола Манев Снимка: Велислав Николов

Като “бонус” към изложбата в НДК са изложени и три негови килима, които той е проектирал като картини и лично е следял как ще бъдат изтъкани. Най-вероятно са изработени в Мароко. Те са купени от Франция в много лошо състояние, но са реставрирани.

Публиката ще може да разгледа и ритони, а и три сребърни икони.

“Изложбата е извадка на съвременното българско изкуство. Това са едни от най-изявените български автори, които рисуват в епохата на модернизма. Експозицията показва съвременната българска живопис във всичките ѝ сфери”, казва пред “24 часа” изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова.

С изложбата започва и есенното издание на традиционния фестивал на НДК “Салон на изкуствата”. Той събира на едно място всички жанрове - музика, танци, театър, опера, балет, кино и изобразително изкуство.

Тази пролет фестивалът беше възобновен след 10-годишно прекъсване.