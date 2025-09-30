Роби Уилямс между песните: Смели закачки и трогателни лични истории

“България на финал. Това е уникално!”, така Роби Уилямс поздрави българските волейболисти в неделя вечер на концерта на Националния стадион “Васил Левски” в София.

Почти с елементи на стендъп той пя, шегува се, разказва трогателни лични истории, смешни случки, сподели за свои емоционални преживявания. За първи път у нас световна звезда отдели толкова време в комуникация с феновете си.

В началото на шоуто, организирано от “Фест тийм”, на мултимедия създадени с изкуствен интелект се появиха образите на Дейвид Бауи, Фреди Меркюри, Джон Ленън и Елвис Пресли. В 20,50 часа певецът се появи на сцената с костюм, наподобяващ скафандър и запя Rocket. Полетя с главата надолу от най-горната част на сцената, а на финала на парчето свали костюма и остана по яркочервен спортен екип, чието горнище бе обсипано с пайети. Поздрави публиката и каза: “Аз съм Роби Уилямс, а това е моят задник”, посочвайки през смях задните си части.

Последвалите изпълненияпредизвикаха коментари сред публиката, че Роби Уилямс все по-осезаемо заема мястото на Елтън Джон. А самият той обяви себе си за краля на забавлението. И запя Let Me Entertain You. Яркочервено космато дълго палто, розови пера около врата към потник и панталон в същия цвят, бяло сако с пайети - това бяха аутфитите, които смени по време на концерта си.

Докато изпълняваше Love my life, над публиката полетяха дълги бели ленти, а Роби Уилямс се пошегува, че това е тоалетна хартия от хотела. Relight My Fire, New York, Monsoon, Rock DJ, Strong, Tripping, Better Man, Sexed Up, Candy бяха част от песните, които звучаха по време на шоуто.

В шоуто се включи неговият образ от младежките години, създаден от изкуствен интелект, и двамата проведоха дълъг забавен разговор. Роби Уилямс сподели пред зрителите как никога няма да забрави емоцията в очите на баща си, болен от паркинсон и който дълго време е отказвал да излиза от дома си, но един ден все пак склонил да присъства на негов концерт. А лицето му през цялото време било озарено с щастлива усмивка. Разказа за тежката деменция на майка си и как се е случило истинско чудо с тъща му, която била с четвърти стадий на рак, но преди няколко месеца лекарите казали, че няма и следа от коварната болест. Много емоционален бе разказът и за четирите му деца, като добави, че най-малкото е толкова сладко, че прилича на анимационен герой. Сподели и за страховете и тежките емоционални състояния, от които страда често. В един такъв момент жена му казала: “Роб, нищо не е гарантирано. Не се знае какво ще се случи утре, дори какво ще стане този следобед. Не се тревожи за бъдещето, живей в настоящето”. Край на концерта, по време на бисовете, голямата звезда сложи с изпълненията на Feel и Angels.

Авдокатката Гери няма да забрави своя 7-и концерт на здездата - той видя очите ѝ, прегърна я и пя за нея She's the One

За една от фенките този концерт ще остане незабравим за цял живот. По средата на шоуто си Роби Уилямс за пореден път слезе при публиката, но този път при конкретна жена.

След няколко опита да научи името ѝ, софиянката му каза, че се казва Гери. Видимо много развълнува и пред очите на целия смълчан стадион тя му разказа, че това е седмият негов концерт, който посещава и да се доближи до него, е била нейна мечта. Гери е била на концерт от същото турне на Уилямс в Барселона през юли. Това видимо разчувства певеца и той спонтанно я прегърна, а публиката аплодира, гледайки сцената отблизо на големите екрани. Роби посвети един от най-големите си хитове - She's the One, на Гери.

“Винаги гледам очите на хората най-отпред. Видях твоите, те се усмихваха. Очите са вратата към душата, твоята е прекрасна”, каза звездата и отново няколко пъти прегърна Гери, чието щастие усетиха всеки един в публиката. И за да ѝ достави още по-силна емоция, Роби Уилямс накара целия стадион да скандира името ѝ. В същия момент екраните показваха адвокатката, която буквално се тресеше от възторг в прегръдката на своя приятелка, невярвайки какво ѝ се случва.