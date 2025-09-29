ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху към премиера на Катар: Обещавам, че няма ...

Васил Петров пя в замък във Венеция, тръгва на турне

1812

Васил Петров пя на специален повод във Венеция, а с него бе и Ангел Заберски-син. Събитието се състоя в двореца Palazzo Pisani Moretta и бе организирано от агенцията, която направи сватбите на милиардера Джеф Безос с Лорън Санчес и на Джордж Клуни с Амал.

След като се върна в България, Васил Петров се зае веднага с подготовката на голямо турне, което ще направи из цялата ни страна. Първата дата от обиколката е 17 октомври, когато ще пее в Русе. А в програмата си ще включи най-големите си хитове и класики, които е изпълнявал през своята 30-годишна кариера.

