Васил Петров пя в замък във Венеция, тръгва на турне

Васил Петров пя на специален повод във Венеция, а с него бе и Ангел Заберски-син. Събитието се състоя в двореца Palazzo Pisani Moretta и бе организирано от агенцията, която направи сватбите на милиардера Джеф Безос с Лорън Санчес и на Джордж Клуни с Амал.

След като се върна в България, Васил Петров се зае веднага с подготовката на голямо турне, което ще направи из цялата ни страна. Първата дата от обиколката е 17 октомври, когато ще пее в Русе. А в програмата си ще включи най-големите си хитове и класики, които е изпълнявал през своята 30-годишна кариера.