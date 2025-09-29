Радина Кърджилова и Павел Иванов - новите лица на мафията в “Под прикритие”

Черно-бял вестник, наречен “Криминални хроники”, а на първата му страница снимки на Радина Кърджилова и на Павел Иванов. По-точно на героите им в 6-ия сезон на “Под прикритие”.

Така в социалните мрежи бе представено участието на двамата актьори, които са новите лица в сериала, но и на мафията във филма. Поне така уточнява 3-ият брой на вестника, в който основната тема е посветена именно на новите лидери на престъпния свят. За това свидетелстват и статиите в изданието, които “излизат” с красноречиви заглавия и подсказват част от сюжета - “Кралицата и звярът на улицата! Има ли трусове в най-голямата мафиотска структура?”, “В мрачните лабиринти на града”, “Фаталната жена на престъпния свят”, “Кървави диаманти и лукс”, “Кралици на подземието. Жените вече държат кожата”, “Убийства по поръчка. Защо прокуратурата мълчи?”. Всички те изобилстват със снимки на двамата герои, на които Радина Кърджилова е луксозно облечена, а Павел Иванов показва предимно мускули. Така е и на кадър със Захари Бахаров - също герой от сериала, а текстът към снимката гласи: “Момичета, наркотици, изнудвания. Любимите занимания на новите престъпни лидери”.

За Радина Кърджилова се разбра още през лятото, че ще участва в сериала, когато замина със съвсем нова прическа и кичури на почивка в Гърция. Тогава от екипа уточниха за “24 часа”, че промяната ѝ е свързана с ролята ѝ в кримипоредицата.

След като изигра Гунди и стана най-разпознаваемият млад актьор у нас, сега Павел Иванов влиза с мафиотската си роля в един от най-популярните български сериали.

Шестият сезон на “Под прикритие” вече се снима и ще бъде по-мащабен и по-зрелищен, твърдят от екипа. Той е замислен не само като продължение, но и като разказ за предисторията на познатия вече сюжет, чиято завръзка започна със старта на сериала през 2011 г.

За първи път в него ще играе и Юлиан Вергов, ще участват дори и две от лицата на “По света и у нас”. Режисьор е Виктор Божинов, а продуцент - БНТ, която вероятно ще излъчи 6-ия сезон през пролетта на 2026 г.

