Седмицата на модата започна в Париж (Снимки)

Седмицата на модата започна в Париж. На откриването бяха показани изложения на водещи световни марки, на които присъстваха звезди като Мадона, Хейли Бийбър и Кендал Дженър.

Яркочервени, черни, златни и бели рокли с много блясък красяха моделите и актрисите докато те пращаха целувки на феновете на откриването на събитието, което ще продължи до 7 октомври.

Парижката седмица на модата се провежда два пъти годишно - пролетно-лятно и есенно-зимно издание. Тя е една от четирите големи седмици на модата, заедно с Лондон, Ню Йорк и Милано, информира БНТ.