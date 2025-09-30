Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделят след близо 2 десетилетия заедно

Носителката на „Оскар" Никол Кидман и кънтри звездата Кийт Ърбан се разделят след 19 години брак, съобщи Ройтерс, позовавайки се на различни медийни източници в САЩ.

Според сайта TMZ.com, който Ройтерс цитира, двойката живее разделено от началото на лятото, като Ърбан е напуснал семейния дом в Нешвил, Тенеси, и си е купил собствено жилище в града.

TMZ и списание People твърдят, че Кидман е против раздялата и се опитва да спаси брака. Ройтерс засега не разполага с независими потвърждения, а представители на двамата не са отговорили на запитвания за коментар.

Кидман (58 г.) и Ърбан (57 г.) започват кариерата си в Австралия и притежават двойно гражданство – австралийско и американско. Двамата се запознават през януари 2005 г. на холивудско събитие, посветено на Австралия, а година по-късно сключват брак в Сидни. Те имат две дъщери – Фейт Маргарет (14 г.) и Съндей Роуз (17 г.). Кидман е майка и на две осиновени деца от брака си с Том Круз.

Актрисата, отличена с „Оскар" за ролята си на Вирджиния Улф в „Часовете", публикува през юни снимка със съпруга си по повод годишнината от брака им, припомня The Hollywood Reporter. Ърбан за последно сподели кадри с Кидман през май след съвместното им участие на наградите на Академията за кънтри музика 2025 г.

През септември Кидман приключи снимките на продължението на филма „Приложна магия" със Сандра Бълок. Междувременно Ърбан е на турне от май във връзка с излизането на новия му студиен албум High, уточнява Ройтерс, цитиран от БТА.