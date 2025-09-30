Ясни са победителите в конкурса „Варна – нови културни хоризонти“ на сп. „Съвременник“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 15 септември 2025 г. бе обявен краят на конкурса „Варна – нови културни хоризонти".

В културния пейзаж на Варна – град на театри, фестивали и творчески дух – литературата заема особено място. Именно тук думите носят аромата на морето и оставят своя отпечатък върху душата на читателя. Благодарим на десетките варненски автори, които споделиха своите произведения и доказаха, че градът продължава да ражда и подкрепя таланти.

Ето и кои автори бяха отличени от журито в тазгодишното издание на литературния конкурс, посветен на творците от Варна – град с богати културни традиции, вдъхновяващо морско присъствие и жива литературна сцена.



В раздел „Проза":

Първо място – Кристиан Желязков – „Пречупване"

Второ място – Вероника Иванова – „Дядото със сините очи"

Трето място – Анелия Атанасова – „Пътуващата книга"

Специална награда на журито печели Лина Манова за романа „FRACTURE".

В раздел „Поезия":

Първо място – Снежана Стамова

Второ място – Ана Славова

Трето място – Варта Гарабедян

Специална награда на журито печели Светлин Трендафилов – за поезията и картините си.

В раздел „Есе" награда не се присъжда поради малкото на брой участници и текстове. Право на публикуване се присъжда на Георги Чалдъков за „Възхвала на един креативен полет от Бургас до Манхатън".

Сред авторите, които останаха извън призовите тройки, но чиито произведения ще бъдат включени в броя са:

Христина Димитрова, Стела Радева, Георги Чалдъков.

Награда е предвидена и за най-младия участник – Боян Тасев, само на 13 години.

Издателят ще се свърже с всички победители, за да бъде уточнено получаването на грамотите. А специалният брой на сп. „Съвременник" с произведенията от конкурса очаквайте до 30 ноември 2025 г.

Конкурсът „Варна – нови културни хоризонти" се проведе от сп. „Съвременник" с подкрепата на Дирекция „Култура и духовно развитие" към Община Варна.