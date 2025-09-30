Прокуратурата иска поне 11 години затвор за Пи Диди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Федералните прокурори поискаха Шон „Пи Диди“ Комбс да излежи поне 11 години затвор, след като бъде осъден по две обвинения в трафик с цел проституция.

В меморандум до съда прокурорите посочват, че въпреки оправдателната присъда по по-сериозните обвинения Комбс остава „непокаян“ и е оставил жертвите си в страх.

„Разбира се, подсъдимият няма да бъде наказан за престъпления, по които е оправдан, но наказанието за престъпленията, за които е признат за виновен, трябва да отчита начина, по който ги е извършил“, се посочва в документа.

Препоръката на прокуратурата е значително по-строга от искането на защитата, която настоява Комбс да изтърпи само времето, прекарано в ареста.

Според федералните прокурори Комбс е бил насилствен, малтретиращ и е оставил жертвите в страх. Въпреки че беше оправдан по обвинения в трафик на хора и конспирация за рекет, прокурорите смятат, че той заслужава поне 11 години затвор след присъдата му през юли по двете обвинения в трафик с цел проституция.

Прокурорите аргументират, че Комбс е държал пълната власт над хората, които е транспортирал, особено над Каси Вентура, която е била „обрана и кървяща“, както се вижда от видеозаписи от охранителни камери.

„Подсъдимият също така е упражнявал ужасяващо физическо насилие над Вентура през цялата им връзка, факт, който сам призна по време на делото“, добавят те.

Според прокуратурата присъдата трябва да отразява „десетилетия на неконтролирано насилие“ и „десетилетия психологическо, емоционално и физическо увреждане, което той е причинил“.

Адвокатите на Комбс определят искането на прокуратурата като „драконовско“, заявявайки, че техният меморандум съдържа посланието „Присъдата е без значение – затворете го и хвърлете ключа“, съобщи бТВ.