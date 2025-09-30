ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 25 години проф. Любомир Стойков се среща със Силви Вартан, ще й връчи наградата „БГ модна икона 2025“

Проф. Любомир Стойков заедно със Силви Вартан през 2000 г. Снимка: Личен архив на Любомир Стойков

Световно известната знаменитост, родена в България, пристига в София като официален гост на 11-ия фестивал "Синелибри"

Силви Вартан е първият носител на наградата на Академията за мода за най-успешни и стилни българи „БГ модна икона 2025" в новата категория „За цялостен принос". Отличието, гласувано от българските арт и лайфстайл журналисти ѝ се присъжда за огромните ѝ заслуги към световния имидж на България, както и за мащабните ѝ социални и благотворителни мисии. Другият лауреат на този приз – Христо Стоичков, вече получи статуетката през април на официална церемония. Тогава Силви Вартан не беше в България, но обеща, че още при първото си идване у нас ще приеме с благодарност тази висока награда. 

Статуетката „БГ модна икона“, която проф. Любомир Стойков ще връчи на Силви Вартан на 25 октомври 2025 в кино „Люмиер“. Пластиката е изработена от бижутера Анжело Красини. Снимка: Академия за мода
Наградата ще ѝ бъде връчена лично от проф. Любомир Стойков – председател на Академията за мода. Това ще стане по време на премиерата на документалния филм „От любов" на Георги Тошев за живота и кариерата на Силви Вартан в кино „Люмиер" на 25 октомври в 17 часа. Филмът проследява емблематични етапи и епизоди от живота на прочутата звезда, която сменя държави, сцени, тоалети, музикални стилове и др. Непромененото в битието ѝ е едно единствено нещо и то е, че всичко в нейния живот е „от любов". Филмът увлекателно разказва за аплодисментите и сълзите, за срещата с „Бийтълс", за любовта и раздялата с Джони Холидей, за сбъднатите и несбъднати молитви. Това е пътят на една жена, която продължава да обича. 

Силви Вартан Снимка: Sylvie Vartan
По повод на предстоящата среща със Силви Вартан и нейното награждаване от Академията за мода, проф. Любомир Стойков сподели колко е развълнуван, че след 25 години отново ще се види и ще разговаря с прочутата звезда, подчертавайки, че нейното място и роля във визуалната култура, модата и модния дизайн са от изключително значение. Проф. Стойков изтъкна също: „Мегазвездата Силви Вартан е заслужила приза „БГ модна икона", защото е социален, културен, морален и естетически еталон за пример и подражание. Изпитвам към нея обич и респект, тя е вдъхновение за всички българи, а и за хората по света!". 

Силви Вартан Снимка:Sylvie Vartan / Cinelibri
Силви Вартан СНИМКА: Sylvie Vartan / Cinelibri
Кадър от снимачния процес на документалния филм „От любов“ на Георги Тошев Снимка: Sylvie Vartan / Cinelibri
Кадър от снимките на документалния филм „От любов“ на Георги Тошев Снимка: Sylvie Vartan / Cinelibri
