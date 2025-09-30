След 25 години проф. Любомир Стойков се среща със Силви Вартан, ще й връчи наградата „БГ модна икона 2025“

Световно известната знаменитост, родена в България, пристига в София като официален гост на 11-ия фестивал "Синелибри"

Силви Вартан е първият носител на наградата на Академията за мода за най-успешни и стилни българи „БГ модна икона 2025" в новата категория „За цялостен принос". Отличието, гласувано от българските арт и лайфстайл журналисти ѝ се присъжда за огромните ѝ заслуги към световния имидж на България, както и за мащабните ѝ социални и благотворителни мисии. Другият лауреат на този приз – Христо Стоичков, вече получи статуетката през април на официална церемония. Тогава Силви Вартан не беше в България, но обеща, че още при първото си идване у нас ще приеме с благодарност тази висока награда. Статуетката „БГ модна икона“, която проф. Любомир Стойков ще връчи на Силви Вартан на 25 октомври 2025 в кино „Люмиер“. Пластиката е изработена от бижутера Анжело Красини. Снимка: Академия за мода

Наградата ще ѝ бъде връчена лично от проф. Любомир Стойков – председател на Академията за мода. Това ще стане по време на премиерата на документалния филм „От любов" на Георги Тошев за живота и кариерата на Силви Вартан в кино „Люмиер" на 25 октомври в 17 часа. Филмът проследява емблематични етапи и епизоди от живота на прочутата звезда, която сменя държави, сцени, тоалети, музикални стилове и др. Непромененото в битието ѝ е едно единствено нещо и то е, че всичко в нейния живот е „от любов". Филмът увлекателно разказва за аплодисментите и сълзите, за срещата с „Бийтълс", за любовта и раздялата с Джони Холидей, за сбъднатите и несбъднати молитви. Това е пътят на една жена, която продължава да обича. Силви Вартан Снимка: Sylvie Vartan