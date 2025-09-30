Британците от Kosheen за първи път с концерт в Античния театър в Пловдив

Британската група Kosheen ще гостува за първи път в Пловдив. Те ще направят концерт в Античния театър на 12 октомври. Kosheen е една от най-популярните групи за електронна музика на живо в Обединеното кралство. Електронната легенда от Бристол е създадена в края на 1999 г. и триото изгрява категорично на сцената с дебютния си албум „Resist", който става платинен. Емблематичните им хитове Hide U, последвани от Catch, Hungry и All In My Head определят звученето на епохата. С два албума в Топ 10 на Великобритания, множество награди и пет студийни албума, тяхната уникална комбинация от дръм-енд-бейс, брейкбийт и силни послания в песните ги утвърждават като една от най-емблематичните групи на своето време.

„Винаги сме получавали невероятно посрещане в България. За нас е истинско удоволствие да се върнем отново и да се срещнем с нашата публика тук!", сподели фронтдамата Sian Evans, която винаги пленява публиката с едновременно финото си и мощно вокално изпълнение, харизма и неповторимо присъствие на сцената.