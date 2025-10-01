Метаболитното здраве е основата на нашето благополучие – то определя как се чувстваме, как функционира тялото ни и каква е енергията ни през деня. Нарушенията в метаболизма могат да доведат до хронична умора, дискомфорт и здравословни проблеми, а грижата за него е инвестиция в дългосрочно качество на живота. Ваканционно селище Албена, заедно с проф. д-р Искрен Коцев, представя новата си програма „Метаболитно здраве“ – десет дни, посветени на възстановяване на баланса, засилване на енергията и лична грижа за тялото в спокойна и подкрепяща среда.

Програмата започва с медицински преглед от проф. д-р Коцев, включващ антропометрия, биохимични изследвания, ехография на черния дроб и ЕКГ. Следват индивидуални консултации и изготвяне на персонализирани планове за хранене. Сутрините започват с леко раздвижване по плажа, последвано от балансирано съчетание на наука, релакс и удоволствие – СПА терапии, басейн, фитнес, лекции за метаболитно здраве и специално подбрани диетични менюта, които превръщат храненето в истинско изживяване.

Програмата не е само за храносмилането или детоксикацията – тя носи усещането за ново начало, за малките моменти грижа към себе си и за енергията и лекотата, които остават дълго след края й.

Гостите се настаняват в 5-звездния Flamingo Grand Hotel & SPA, с просторни стаи, зелени градини и морска гледка, която моментално успокоява ума. Пакетът включва пълен пансион с внимателно подбрано специално диетично меню, което подкрепя програмата и добавя усещане за комфорт и изисканост.

Програмата „Метаболитно здраве“ във ваканционно селище Албена е обещание за преживяване, което възстановява тялото, ума и духа – място, където науката и природата се срещат, за да създадат истинска хармония.