Как Ахмед от Милано "върна" Мона Лиза на Италия

Самоук гений сътвори по-истинска от истинската Джоконда в малко жилище в периферията на града

Между напуканите фасади и мълчаливите стълбища на бедните жилища в крайния милански квартал „Баджо" се ражда нещо необикновено, почти уникално. Един млад художник, израснал в пълна бедност, без пари, без връзки, но с молив в ръка и със сърце, пълно с мечти, създава това, което мнозина наричат най-прецизната ръчна репродукция на Мона Лиза. Името му е Ахмед Малис. За 28-годишния италианец с египетски произход, който казва: „Не я копирах. Върнах я у дома", разказа в свой репортаж и вестник „Кориере дела сера". „Джокондата" на Ахмед е с абсолютно същите размери на оригиналната, която той никога не е виждал в живота си, защото е беден и не е имал възможност да пътува. Ползвал единствено снимки от интернет, възпроизвеждайки перфектно всички пукнатини и бразди на оригинала. Картините с молив и акрилни бои на Ахмед са като снимки. СНИМКИ: Инстаграм /ahmedmalis

„ Идвам от бедните народни жилища в периферията на града, от абсолютното нищо, от онези места, в които се чувстваш забравен от всичко и всички, където не съществуват цветове, всичко е сиво и само драмите са фон на стените на къщите", написа Ахмед в профила си в инстаграм. „Изкуството представлява за мен единственият начин да напусна този ад, единственият лъч в този мрак . Моята Джоконда е затворила в себе си цялата ми болка, целия ми гняв и любов едновременно".

Роден в Милано, но отгледан в бедност от имигранти, детството му преминава сред пет души в жилище от 40 квадрата с течащ покрив и хлебарки за съседи. Баща му, който е вече покойник, бил художник само в неделите, когато не работел. Майка му пък била вечно уморена и винаги бореща се жена. Като малък Ахмед рисувал маратонките Nike, които нямал пари да си купи. Нямал дори моливи, а ползвал счупените моливи, намерени на улицата. Художникът е израснал в бедност.СНИМКИ Инстаграм /ahmedmalis

Талантът на Ахмед обаче не остава скрит. След статия във вестник „Кориере дела сера" през 2016 г. обществена вълна от съчувствие и солидарност му осигурява стипендия и той завършва с отличие Академията по изкуства NABA. Помагат му финансово студенти, пенсионери, дори един анонимен благодетел. Дипломата не му носи автоматично успех, а само още по-силна нужда да докаже себе си.

Така Ахмед започва своето най-голямо предизвикателство: да „върне" на Италия Мона Лиза – но не с технология, а с ръце, сърце и безпределна упоритост. Три години той се труди ден след ден. Няма спонсори, няма ателие, не е виждал какво е лукс в живота си. За да сътвори Джокондата, има само един лист дебела хартия, моливи, акрилни бои и парче дърво, което е ръчно резбовано и позлатено и е също като рамката на картината в Лувъра. Ахмед кръщава творбата си Mon New Lisa, защото тя не е просто реплика, а израз на бунт. Изкуството, казва той, трябва да живее и в гетото, не само в галериите. В нейните очи не се отразяват хълмовете на Тоскана, а балконите на бедния милански квартал "Баджо". Не носи аристократично спокойствие, а мълчаливата гордост на едно поколение, което не се отказва. Рисунка на банкноти евро.СНИМКИ Инстаграм /ahmedmalis

„Исках да я отнеса от Лувъра и да я върна тук. Там, където хората никога не са имали възможност да я срещнат. Изкуството не принадлежи само на музеите", казва Ахмед.

„Кориере дела сера" разказва и как момчето започнало навремето да рисува маратонките, които не е можело да си позволи. На момиче Ахмед подарил роза, нарисувана на лист – „защото така няма да увехне". А първите 20 евро, спечелени от рисунка, за него били като съкровище.