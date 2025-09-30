Ликът на Калоянчев вече върху марка за 100-годишнината му

За нас хора като Георги Калоянчев са будители. Опазвайки паметта им, ние опазваме и техните образи и роли, българския дух. С тези думи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов валидира пощенска марка с лика на Георги Калоянчев за 100-годишнината от рождението на големия актьор. Направи го в Сатиричния театър “Алеко Константинов”, където подпечата марката заедно с директора на театъра Калин Сърменов и художника Тодор Ангелиев.

Калоянчев - един от създателите на Сатирата, е основната фигура, допринесла за развитието на Сърменов, разказа директорът. С Калата имам отделна, лична връзка. Преди всяко представление има едно място, на което заставам зад кулисите, и когато светват прожекторите и започне представлението, си имам контакт с Калата и си говорим, каза още той.

Почти цялата трупа на Сатиричния театър присъства на събитието. Всички приветстваха с аплодисменти и семейството на Георги Калоянчев - двамата му синове - Ивайло и Явор, дошли със съпругите си.

