Смях в мрежата с ДАИ-джиите с подкупа: Учете английски да не се излагаме пред чужденците! (Обзор)

Не е забавно - големи западни медии описаха случката с напомняне, че в България искат много рушвети

Срамната случка с двамата инспектори от ДАИ, взели подкуп от екипа на световната звезда Роби Уилямс с гугъл преводач, разпали чувството за хумор в социалните мрежи.

“Колеги, учете го тоя английски да не се излагаме пред чужденците” - надписът е в карикатура на униформен, който преподава на служители на ДАИ основни реплики на английски за искане на подкупи.

Шегите са от рода на “Роби Уилямс ще е новият шеф на КПК” и “Добре, че дойде Роби Уилямс в България, за да има уволнени”. На друга картинка Роби Уилямс е в камион, а пред него полицаи му казват “Черпи едни билети, иначе те гърбим”, а той отговаря Everything is sold out (“Всичко е разпродадено”). На друг колаж е преведен на английски изконният катаджийски въпрос “Ко прайм ся?” - What are we doing now?.

Нещата обаче престават да са забавни, когато се види как скандалът стигна до чуждите медии. Сред изданията, които отразяват новината, са британският “Индипендънт”, “Шпигел” в Германия, “Франс Прес” и други медии във Франция. В Ройтерс заглавието е “Шофьорите на турнето на Роби Уилямс са били изнудвани за подкупи в България”. В статиите пише, че искането на подкупи е широко разпространено в България. “Шпигел” шеговито коментира, че двамата български служители явно са взели прекалено на сериозно заглавието на песента на Роби Уилямс Forbidden Road (“Забраненият път”).

