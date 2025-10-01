Роби Уилямс сподели снимки от престоя си в София, играл баскетбол преди концерта

Преди втория си концерт в България, този път пред 40 000 фена на Националния стадион "Васил Левски", Роби Уилямс използвал част от свободното си време, за да поиграе баскетбол в столична зала.

Това стана ясно от кадри, които британецът публикува в личния си профил в Instagram, с които завинаги запамети изявата си у нас.

"BRITPOP TOUR // SOFIA, BULGARIA // 28th SEPTEMBER 2025", написа към фотосите си Роби Уилямс, като първият от серията беше с футболната ни легенда Димитър Бербатов. Малко преди изявата на Роби у нас, Бербатов побърза да се похвали пред последователите си, че се е срещнал с певеца зад кулисите, съобщава Дир.бг.