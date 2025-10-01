Моделът Елизабет Хърли разкри тайната на младата си кожа

Актрисата и модел Елизабет Хърли, която наскоро отпразнува 60-тия си рожден ден, изглежда във впечатляваща форма – нещо, което редовно демонстрира в социалните мрежи.

В интервю за "Дейли Мейл" звездата призна, че основният ѝ принцип за поддържане на здравето и фигурата е почти пълното изключване на алкохола. „Пия само по изключение. Колкото по-възрастна ставам, толкова по-трудно организмът ми го преработва", казва тя и допълва, че работата ѝ с фондацията за борба с рака на гърдата я е накарала да обръща още по-голямо внимание на храненето и здравословния начин на живот.

Хърли е категорична и по отношение на храната – избягва всякакви преработени продукти и залага на класически ястия като печено пиле, картофено пюре и зеленчуци. „Никога не съм спазвала модни диети или пиела странни зелени сокове. Просто ям нормално и чисто", споделя тя.

Вместо традиционни тренировки във фитнес залата, актрисата предпочита активност у дома – най-вече градинарство. „Много е динамично – навеждаш се, копаеш, носиш. Не мога да стоя на едно място", обяснява тя.

Хърли разкрива и още една своя тайна – пази кожата си от слънцето. Въпреки че често е на плажа, тя стои под чадър в най-горещите часове и излиза на слънце само сутрин или привечер.

Звездата съветва и да се избягват тежките вечери. „Най-добре е да се яде по-рано през деня, за да има време организмът да преработи храната и да си почива през нощта", казва тя.

Дори на 60, Елизабет Хърли успява да вдъхновява феновете си и признава, че все още може да облече легендарната си рокля с безопасни игли, макар да смята, че днес това не би било подходящо.