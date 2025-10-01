1 октомври
- 10:00 – Международен ден на възрастните хора – тържествена програма 📌 Дом за стари хора, гр. Нови пазар
- 14:30 – Представяне на книгата "Зия Моллов - едно вдъхновение" с автор-съставител Йордан Иванов и съставител Денислава Йорданова 📌 Читалня на библиотека "Иван Радов", гр. Нови пазар
- 18:00 – Международен ден на музиката, поезията и възрастните хора – откриване на творческия сезон 📌 Зрителна зала на НЧ „Христо Ботев-1872“, гр. Нови пазар
3 октомври
- 10:00 – Откриване на традиционния есенен панаир 📌 Петъчен пазар, гр. Нови пазар
- 17:00 – Изложба на пощенски марки 📌 Археологическа музейна сбирка, гр. Нови пазар
4 октомври
- 09:30 – Общински индивидуален турнир по тенис на маса 📌 Сградата на бившия универсален магазин на пл. „Оборище“, гр. Нови пазар
- 10:00 – Откриване на III Международен фестивал на хоровото изкуство „Земя на славни предци“ 📌 Православен храм „Св. Параскева“; гр. Нови пазар
- 10:00 – II Фолклорен кулинарен събор на "Магията на есента-зимнина" 📌 Пред кметството на с. Войвода
- 18:00 – Втори фестивален концерт „Земя на славни предци“ 📌 Зрителна залата на НЧ „Христо Ботев – 1872“, гр. Нови пазар
5 октомври
- 09:30 – Концерт на открито на участниците от фестивала „Земя на славни предци“ 📌 Национален историко-археологически резерват Мадара
- 11:00 – Концерт на открито на участниците от фестивала „Земя на славни предци“ 📌 Национален историко-археологически резерват Плиска – Голямата базилика
- Ден на танца и песента:
- 14:00 – Забавно и вдъхновяващо поп и джаз пеене с Марина Рашева; Движение, сила и гъвкавост с Тео и Ади;
- 15:00 – Уроци по Салса и Бачата с Добчо и Вени 📌 Многофункционална зала, с. Памукчии
7 октомври
- 12:30 – Детска атлетика за деца от 1 до 4 клас от всички училища на територията на община Нови пазарна 📌 пл. „Оборище“
8 октомври
- 08:00 – Регистрация в провеждането на шосейно бягане – Рън Нови пазар 2025 г., част от „Рън България“ 📌 пл. „Оборище“, гр. Нови пазар
- 10:00 – Старт на шосеен пробег на дистанция 6.5 км и 13 км 📌 пл. „Оборище“, гр. Нови пазар
- 10:05 – Старт на къса дистанция 800 м за любители, деца и родители 📌 пл. „Оборище“, гр. Нови пазар
- 18:00 – 130 годишен юбилей на НЧ „Васил Левски-1895“, с. Енево 📌 залата на читалището в с. Енево
9 октомври
- 14:00 – Общински детски турнир по тенис на корт 📌 Градски парк, гр. Нови пазар
- 17:30 – Изложба живопис - “Отражения” на художника Радослав Ценов 📌 ОХГ „Петър Персенгиев“, гр. Нови пазар
11 октомври
- 14:00 – XI фестивал на клубовете за народни хора „Автентични ритми“ 📌 пл. „Оборище“, гр. Нови пазар
14 октомври – Празник на град Нови пазар
- 08:00 – Празнична утреня 📌 Православен храм „Св. Параскева“, гр. Нови пазар
- 09:30 – Традиционен лекоатлетически крос по случай празника на града 📌 Градски парк, гр. Нови пазар
- 19:00 – Концерт на попфолк и фолклорната певица Джена 📌 Пред сградата на Община Нови пазар
- 21:00 – Заря по случай празника на града
16 октомври
- 10:30 – Есени кулинарни изкушения 📌 ДЦПЛУ, гр. Нови пазар
- 14:00 – Военно-приложни игри 📌 СУ „Васил Левски“, гр. Нови пазар
- 19:00 – “Ваш, Георги Парцалев” - моноспектакъл с участието на актьора Звезделин Минков 📌 Зрителна залата на НЧ „Христо Ботев – 1872“, гр. Нови пазар
18 октомври
- 11:00 – Засаждане на дръвчета на родените през 2024 г. деца – Инициатива на кмета на Община Нови пазар 📌 Парковото пространство зад бившия Профсъюзен дом, гр. Нови пазар
- 15:30 – Цирково шоу за деца и възрастни с множество завладяващи илюзии, комедийни елементи и тематични номера 📌 Зрителна залата на НЧ „Христо Ботев – 1872“, гр. Нови пазар
19 октомври
- 14:00 – Силови игри 📌 Площад „Оборище“, гр. Нови пазар
21 октомври
- 12:30 – Провеждане на общински етап от ученически игри по футбол – 5-7 клас 📌 Игрище за мини футбол, срещу градски парк
22 октомври
- 12:30 – Провеждане на общински етап от ученически игри по футбол – 8-10 клас 📌 Игрище за мини футбол, срещу градски парк
23 октомври
- 12:30 – Провеждане на общински етап от ученически игри по футбол – 11-12 клас 📌 Игрище за мини футбол, срещу градски парк
- 14:00 – „50 години заедно“ – Златна сватба на двойките сключили брак през 1975 г. под егидата на кмета на Община Нови пазар 📌 Мултифункционална зала на Община Нови пазар
29 октомври
- 16:00 – Карнавал на плодородието с участието на детски градини, училища, пенсионерски клубове и граждани, 📌 По пл. „Раковски“ с програма в зрителна залата на НЧ „Христо Ботев – 1872“, гр. Нови пазар
30 октомври
- 18:00 - Концерт по повод 1 ноември – Ден на народните будители 📌 Камерна зала на НЧ „Христо Ботев – 1872“, гр. Нови пазар