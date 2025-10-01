Официално отвори врати AYA Estate Vineyards – първата в България и региона винарна, която е и галерия за съвременно изкуство

На 27 септември 2025 г., в подножието на седем планини край с. Хърсово, Мелнишко, беше открита официално AYA Estate Vineyards – първата в България и региона винарна, създадена да съчетае в едно впечатляващо пространство винопроизводство на световно ниво, архитектурна забележителност и културна сцена за съвременно изкуство.

Вино, архитектура и тероар

Проектирана от архитектурно студио WhATA, сградата е вградена в хълм и напълно органично вписана в околния ландшафт. Въпреки мащаба си, AYA Estate Vineyards внушава лекота, елегантност, хармония и минимализъм. Самото име Aya символизира симбиозата между изкуството в ролята на красотата (от японски може да се преведе като „красив“, „пъстър“, „живописен“) и виното, идващо от земята (на старогръцки носи смисъла на “земя”, “почва”).

С площ от 14 000 кв. м, тя разполага с удобни артистични пространства за разнообразни събития с по-мащабно или по-камерно присъствие. Винарната използва гравитачен принцип в производството и капацитетът с грозде от собствените лозя е до 250 000 бутилки. AYA стопанисва 45 хектара лозя в региона на Мелник, включително над 50-годишни насаждения от каберне фран и широка мелнишка лоза, и 10 хектара в региона на Каварна в близост до нос Калиакра. И двете стопанства са биологично сертифицирани.

Вината, произвеждани в сериите AYA, Colorito, Ayano и Disegno, от години са носители на отличия от престижни международни конкурси като Decanter World Wine Awards, Concours Mondial de Bruxelles, Balkan International Wine Competition и др.

Историята започва през 2014-а година със закупуването на терена край Каварна и продължава през 2015-а година с покупката на първите стари лозя с широка мелнишка лоза край с. Хърсово. Инвеститори са две приятелски семейства, с обща мечта - да създадат нещо стойностно, което да остане след тях, да положат основите на проект, който да допринася за развитието на целия Мелнишки район в бъдещето. Предстои на място да заработи и бутиков ресторант, а в по-дългосрочните планове за развитие е и изграждането на хотел. Комплексът разполага още и със собствени биоградини, а в момента се изгражда и конна база за спортни коне, която също обещава да е единствена по рода си в региона в много отношения.

Неделчо Спасов и Станимир Василев, които със семействата си са в основата на проекта за AYA Estate Vineyards, са основатели и съдружници във финансовата група MFG, в чието портфолио влизат водещи финтех и иншуртех брандове, опериращи на 9 международни пазара.

AYA & AYART – синтез на вино и съвременно изкуство

AYA е повече от винарна – това е културна дестинация, в която архитектурата и лозята се срещат със съвременното изкуство. Арт директор е Ирена Гергова-Спасова, а първите програми и изложби са курирани от Весела Ножарова и Веселина Сариева.

Сред авторите с мащабни произведения, създадени специално за AYA, са:

Стоян Дечев – „Окото“ (2024)

– „Окото“ (2024) Ив Тошайн – „Dome“ (2024) – активирана с пърформанс при откриването

– „Dome“ (2024) – активирана с пърформанс при откриването Ели Жотева – „Спектрално море“ (2022–2025)

– „Спектрално море“ (2022–2025) Недко Солаков – „AYAдрасканици“ (2025)

– „AYAдрасканици“ (2025) Стефан Николаев – „Water Hedgehog“ (2024)

– „Water Hedgehog“ (2024) Стела Василева – „Linea Viva“ (2025)

– „Linea Viva“ (2025) Руди Нинов – „Talismans and Totems“ (2024)

– „Talismans and Totems“ (2024) Марта Джурина – „Outer Light“ (2022)

– „Outer Light“ (2022) Мариане Ланг – „Creeping Nuances“ (2022)

Колекцията ще продължи да се развива чрез платформите AYA Art Depot, AYA Art Commissions и AYA Art Canvas, превръщайки мястото в живо средище за културен обмен.

Откриването – пътешествие за всички сетива

Гостите на откриването преминаха през специален тур из винарната, със спирки като дзен градина (Yamazaki + Ivanova architects), ферментационна зала с неонова инсталация на Ив Тошайн, дегустационна зала с рисунки на Недко Солаков и финална кулминация около скулптурата „Окото“ на Стоян Дечев с 3D мапинг от Poliforma, танцово изпълнение от Somnivinus с хореграф Яница Атанасова под звуците на маримбата на Василена Серафимова. Водещ на официалната част беше Константин Вълков. Програмата включваше още много музика и парти под звездите с Девора Крумова (арфа), Павел Терзийски (вокален пърформанс), Пиеро Епифания и Electric Band и Елена Сиракова със своя бенд на живо. Част от пиршеството за сетивата бяха и кулинарна „алхимия на гроздето“ от шеф Александър Таралежков, представена с атрактивно „готвене“ на живо и закуска за над 300 души в лозята, съживяваща местни рецепти и продукти под вещите ръце на шеф Мария Жекова. Финалът на откриването веднага след закуската беше невероятен ритуален пърформанс на Анна Александрова под съпровода на гъдулката на Христина Белева.

Културна мисия

AYA Estate Vineyards има амбицията да постави Мелнишкия регион на международната карта на винения и културен туризъм по един различен и много притегателен начин и да се превърне в желана дестинация за ценители и на виното, и на изкуството. Календарът на AYA Estate Vineyards бързо се пълни за месеци напред с качествени събития на световно ниво.

