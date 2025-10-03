Николай Филипов - шампионът ни по лютоядство, в битка за европейската купа

Търговец по професия и музикант по сърце, той е №3 в световната ранглиста. В село Лозен ще се бори с най-силния в света - италианеца Джан Карло

Капсаицинът в чушките действа като наркотик. На състезание

адреналинът се повишава, наред с болката започваш

да настръхваш и да трепериш, става ти студено

Той е бивш спортист - републикански шампион по борба за деца, настоящ търговец и страстен музикант, както и световен рекордьор и легенда без конкуренция у нас в лютоядството. Николай Филипов не трепва пред Carolina Reaper - най-лютата чушка в света, която може да разтопи метален капак. Този август той участва в жестока битка за интерконтиненталната титла в Италия и се класира трети, но сега има възможност за реванш. Българският шампион ще срещне отново най-големите си конкуренти - италианеца Джан Карло и британеца Чарли Уитмор, на родна земя във финала за европейската купа и колана на лигата, който ще се проведе на 4 и 5 октомври в село Лозен.

Световната лига на лютото (League of Fire) избра Sofia Chilli Fest за домакин на едно от най-значимите международни събития, като у нас идват 10-те регионални шампиони от Великобритания, Германия, Словения, Испания, Нидерландия, Унгария, Сърбия и Италия.

Съревнованието ще бъде огнено, а Филипов е спокоен, защото вкъщи и стените помагат.

- През юли извърши подвиг, с който счупи световния рекорд на канадеца Майк Джак - най-известния лютояд в света. Как успя да се пребориш с 25 цели чушки Carolina Reaper за 4 минути и 32 секунди?

- Всъщност аз се преборих със 70 чушки Carolina Reaper. Бях си поставил за цел да подобря три рекорда, но за съжаление, другите два не успях. Единият беше за изяждането на 120 грама под минута. Не мога толкова бързо. Другият опит беше за 100 Carolina Reaper за под 38,36 минути. Не беше по силите ми, защото това е огромно количество - до около килограм люти чушки. Както каза един приятел: "Аз ягоди не мога да изям толкова, какво остава за люти чушки".

А за поставения рекорд бях убеден, че ще успея. Тъй като и на тренировката се справих с около два пъти по-големи Carolina Reaper. Бяха около 20-ина грама, а реално чушката, която се използва на състезания, обикновено е под 10 грама. Затова бях сигурен, че в момента, в който ще бъде официалната проба за рекорд, няма да имам никакви проблеми.

- А как се почувства на 71-ата чушка, която те отказа от целта да пребориш 100? Какво се случва с организма при толкова люто?

- Моят организъм е доста трениран. Но си има странични ефекти, не смея да твърдя, че няма. Капсаицинът (активното люто вещество) действа като наркотик. Повишава адреналина, освобождаването на ендорфин, започваш да настръхваш, да трепериш, става ти студено. Това е част от процеса. Освен болката и с извинение - сополите. Това е нормална част от процеса. Ден-два по-късно вече страничните ефекти отшумяват. Хубаво е също така да ядеш с ръкавици и да не пипаш чушките с голи ръце, защото буквално изгарят кожата, а и после ръцете ти са отровни. Знам как да се подготвям предварително. Опитвам се да ставам по-добър. Има си начини.

- Какво включва тренировката ти?

- Обикновено за около седмица или десетина дни преди състезание правя диета. Ограничавам определени храни, спирам подправките и пърженото, за да може черният ми дроб да си почине и да може по-бързо да разгради лютото. В същото време трябва да съм с доста омазнен стомах и увеличавам въглехидратите, тъй като мазнината разтваря капсаицина. В деня на състезанието се старая да хапна повече ориз, тъй като той доста поема лютото. И това е в общи линии. А след състезание обикновено изпивам един литър прясно мляко. Изяждам един хубав мазен бургер. Или зависи от обстоятелствата. Последния път на състезанието в Риети в Италия хапнах от тяхната специфична скара.

- Изисква ли се здрав стомах, за да си шампион в този спорт?

- Със сигурност. Приятели ме питат кой е моят гастроентеролог, за да ходят при него. Нямам личен, но явно имам здрав стомах. (Смее се.)

- Има ли някакъв специфичен начин на дъвчене на чушките, който помага?

- В състезанието за лютото - не, но за бързината със сигурност. Аз явно още не съм го усвоил и именно заради това не успях да взема интерконтиненталната титла. Останах трети, защото другите двама бяха по-бързи. Това бяха, на първо място - Джан Карло от Италия, и на второ - Чарли Уитмор от Великобритания. Бяхме четирима на финала. Единият не издържа и се отказа по средата. Другите двама надали щяха да издържат още два-три кръга, но финалът беше за бързина и те бяха по-добри. Разочарован съм, че не успях да грабна титлата, защото съм най-силният претендент, който се е явявал някога на международно състезание от България. Но на 4-и атакуваме европейската титла на родна земя, а вкъщи и стените помагат.

През юли Филипов завоюва световен рекорд с Carolina Reaper.

- В екстремните борби с лютите чушки няма ли някаква опасност за живота?

- Не. Други неща, които правим и консумираме ежедневно, са много по-опасни. Като алкохол, цигари, нездравословна храна. Лютото има полезни свойства. Разбира се, не в огромни количества. Но лютоядите, които са умерени, всъщност са доста здрави хора. Най-полезната люта чушка кайен (Cayenne) например е с по-високо съдържание на витамин С от цитрусите.

- Всъщност някой опитвал ли е изобщо официално най-лютата чушка в света Pepper X? Безопасна ли е?

- Опитвали са я хората, които са покрай създателя , предполагам. Но тя все още не е комерсиална. Pepper X е над 3 милиона сковила (скалата за измерване на степента на лютивост). Carolina Reaper e между 1 800 000 и 2 200 000 сковила. Има още една чушка - драконов дъх (Dragon's Breath), която е около 2 500 000 сковила. Но това са чушки, които не са в производство. Ние нямаме достъп до тях. С нетърпение чакам да ги опитам. Особено драконовия дъх, защото тя не е червена чушка, а аз имам афинитет към нечервените люти чушки. Една от любимите ми е жълта - Scotch Bonnet Yellow, която не е екстремно люта. Достига около 300 000 сковила. Но пък е много вкусна. Любима ми е и Fatalii, която е по-люта. Халапеньото, която е между 2500 и 8000, за мен също е топ, защото е много месеста.

А когато дойде моментът да пуснат Pepper X в производство, нещата ще се променят навярно и в състезанията, и в световните рекорди. Със сигурност ще има хора, които няма да могат да прекрачат този праг. Тогава може би пък аз ще успея. И тогава може и да стана №1 в света. Чакам този момент с нетърпение. Дотогава най-лютата чушка в света е Carolina Rеаper.

- Как намираш конкуренцията за предстоящия финал за европейската купа и колана на лигата?

- Сериозна. Най-вече от страна на Джан Карло и Чарли Уитмор - двамата, които ме победиха в Италия. Но и от още 14 други състезатели, които определено не са случайни. Всичките са зверове. За да стигнат до европейския финал, са много силни и безкомпромисни играчи. Сериозни лютояди.

- Откъде са най-големите шампиони по принцип?

- В момента Джан Карло е най-силният в света. Може би единствено това, че още не е взел световната титла, но там регламентът е по-различен, го кара да се бори. Тя е притежание, доколкото знам, на канадеца Майк Джак. Той със сигурност е най-известният лютояд в света, защото има някъде към 17-20 рекорда. Все пак Майк Джак по професия е лютояд - рекламира и представлява марки, производители на люти продукти. Доста е известен и в социалните мрежи като инфлуенсър. Джан Карло също се занимава с това професионално, като произвежда люти сосове, доколкото знам. А пък аз по професия съм търговец. Също така съм музикант - екстремен метъл барабанист. Това е едното ми хоби, а другото е да съм лютояд.

Той е барабанист в своята група Maltworm.

- Кое изисква повече отдаване?

- Лютоядството не изисква толкова много време, колкото музиката. Хоби ми е само защото не изкарвам пари от това. Иначе си е работа. Имам група - Maltworm. Преди няколко години спечелихме право да участваме на най-големия метъл фестивал в света във Вакен, Германия, който обикновено събира около 90-100 хил. души. Свирихме на една от големите сцени там. Няколко турнета сме правили. Свирили сме също така с огромни имена от световната сцена тук, в България - Testament, Behemoth и не само. В момента, в който започнем да изкарваме пари, ще стане професионално и няма да бъда търговец.

- А мислиш ли и ти един ден да превърнеш лютоядството в професия?

- Мисля. Но това няма да стане много бързо, тъй като имам други неща в момента, на които трябва сериозно да наблегна. Имам го като амбиция. Ще виждате все повече и повече от мен в това отношение.

- А защо някога се отказваш от спорта? От борбата?

- Още като дете се отказах. Точно тогава трябваше да избирам между музиката и борбата. Едно нещо много сериозно наклони везните - не исках ушите ми да стават като чинийки за чашки за кафе. (Смее се.) Да кажем, че музиката тогава ми беше по-голяма страст. И продължава да бъде.

Музиката е неговата най-голяма страст.

- Кога разбра, че лютоядството е твоята суперсила?

- Дядо ми доста хапваше люто. Имам някакъв детски спомен как като много малък съм при него. Може би съм бил около 2-годишен. Грабнал съм една от неговите чушки и съм я нагризал. Той много се е изплашил. Но съм бил добре. Тогава явно е започнало всичко това - да мога да се наслаждавам на лютото без болката, която изпитват повечето хора. А преди няколко години беше първата ми проява на състезание. На стадион "Юнак" имаше Big Fest на уличната храна. Бях с дъщеря ми Марина, която беше мъничка тогава. Тогава тя ме навиваше да се запиша на лютото надяждане: "Тате, моля те, запиши се, покажи им колко си добър, сигурна съм, че ще спечелиш".

Николай със съпругата си Ирина, децата им Марина и Боян и домашния любимец

Не знаех докъде ми стигат лимитите в онзи момент, но дотогава не бях ял чушка, която да не мога да понеса. Записах се. И всъщност тогава подобрих рекорда за България за изядени Carolina Reaper. Буквално на шега. Даже като разбрах, че съм го направил, изядох още една-две отгоре за всеки случай, за да има по-голяма разлика от досегашния рекорд. Тогава освен всичко за първи път ядох Carolina Reaper. Интересно преживяване беше. Изпотяващо. Но не невъзможно за мен.