Подкаст: Христо Петков: Имаше години, в които във Варна сякаш всичко западеше, но днес градът се променя за добро

В подкаста за варненска култура днешният гост е актьор, родом от морския град, който вероятно винаги носи със себе си морето – и в подхода си към света, и в присъствието си, и в прочита на изкуството, което прави.

Познаваме Христо Петков от големите сцени на „Сфумато“ и Народния театър, и разбира се от киното. Част от постановките в Народния театър, в които може да го гледаме, са „Оръжията и човекът“, „Моби Дик“, „Хага“, „Наблюдателите (Хипотеза за отвъдното)”, „Лисичета”, „NEOДАЧНИЦИ“, „Опит за летене“, „Капитал(на) грешка“ и най-новото - „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“.

Днес актьорът Христо Петков е в студиото ни, за да разкаже за това как Варна е оформила погледа му към изкуството, как морският град е оставил отпечатък в неговата игра и защо културата на родното място може да е толкова важен партньор в кариерата на един артист.

