Стани детектив и открий уликите в книга игра

Специално за любителите на заплетени детективски мистерии! “Убийство в музея” е книга-игра с капачета и реалистични елементи, които помагат на читателя напълно да се пренесе в историята. На всяка страница ще откриете улики, показания на свидетели и заподозрени, кадри от записи на камерите и още купища полезна информация, които ще помогнат за решаването на случая.

Както във видеоигра или настолна игра, разследващият може да напредва и да продължава разследването си в желаната от него посока. “Убийство в музея” ще накара читателя да се почувства като истински детектив, излязъл от роман на Агата Кристи. Повече за книгата можете да видите на сайта на издателство “Миранда” – www.miranda.bg.

