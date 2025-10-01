10 динозавърчета учат децата да задават въпроси

Може би вече познавате доктор Диплоу и неговите практически упражнения и съвети от книгата “10 мъдри динозавърски истории”. Новата книга “Малки динозаври с големи въпроси” (изд. “Фют”) предлага интересни и полезни срещи с доктор Диплоу и 10 динозавърчета. Техните истории ще преведат вас и детето ви през джунглата на сложни ситуации и преживявания.

Тази книга е първата среща на детето с някои наистина големи проблеми и ще го окуражи да научи повече за тях. Въпросите, които вълнуват малчуганите, са сходни с тези на динозавърчетата, понякога се сипят безспирно един след друг. С книгата те ще получат своите отговори.

