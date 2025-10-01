Грамофонна плоча спасява обедняла инфлуенсърка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бети Хюз поддържа фасадата на богата и известна инфлуенсърка, въпреки че банковите ѝ сметки са празни, а броят на последователите ѝ намалява с всеки изминал ден. Не стига това, ами трябва да прекара коледните празници със семейството си, което си е истинска катастрофа.

Една вечер Бети случайно пуска грамофонна плоча с коледни хитове на обратно и пред нея се материализира Хал – Духът на коледните празници. Изненадващо чаровният и ентусиазиран мъж е дошъл от духовните селения с единствената цел да повдигне празничното ѝ настроение.

Сара Хогъл е автор на романтичния роман “Коледен дух”, който излиза с цветни порезки от изд. “Хермес”.

