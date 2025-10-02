В картини на Греди Асса за "Изгубената гора" - размисъл за пожарите

Изложбата, в която свои творби представят ректорът на Художествената академия Георги Янков и Даниел Мирчев, е част от най-голямото артизложение у нас

Трима много популярни и талантливи наши художници ще са част от най-голямото международно събитие за съвременно изкуство в България Sofia Art Fair.

Творби на проф. Греди Асса (живопис), на проф. Георги Янков (неон) и на Даниел Мирчев-Дъна (скулптура) ще са част от изложбата “Изгубената гора”, която специално за форума подрежда Христина Бобокова.

Заглавието на експозицията е избрано лично от кураторката, така че да е в хармония с цялостната тема на форума - Imagine (“Представи си”). Самата изложба е замислена като метафора за всекидневието на хората - как живеят в бетонните си домове, където са залепени за телефоните си, помагат си със смартустройства, все по-отдалечени от природата. Можем ли отново да открием връзката си с нея?

Към този въпрос ще подтикнат творбите в “Изгубената гора”. Проф. Греди Асса - една от най-значимите съвременни фигури в българското изобразително изкуство, ще представи три свои произведения в нея. Една от картините на проф. Асса, която ще бъде показана в изложбата СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Първата от тях е с вертикали - тя е оптимистична картина за природата, за светлината, за смисъла на обичта към природата. Втората му картина представя брезова гора. “Исках да предам същото усещане, което изпитваме, когато сме в такава гора - на свобода, как дишаме спокойно в нея. Желанието ми бе тази творба да е по-оптимистична - в нея се преплитат бяло и зелено, а нишките по нея са като нотна тетрадка”, обяснява проф. Асса пред “24 часа”.

Третата негова картина, включена в изложбата, представя корени, но не само като метафора за рода и произхода, а за това какво остава след големите пожари, каквито опустошиха и страната ни през изминалото лято. “След опустошението на огъня накрая остават само корените. Надявам се всеки да се замисли за силата на природата. Много мислих за тези пожари и как някои от тях възникват заради човешка намеса. Това ме натъжи - как може да посегнеш на масиви, които ти дават въздух, сили, свобода?”, казва проф. Асса. Затова силно се надява публиката да разбере посланието на трите му картини - да бъдем по-внимателни, по-грижовни към богатството земя.

Проф. Георги Янков, който бе преизбран за втори мандат за ректор на Националната художествена академия, е съвсем различен като автор от проф. Асса, но също толкова интересен. Той участва в “Изгубената гора” с две свои произведения. Те ще представят онова, което е напълно загубено в природата със светлините на града, както и онова, което постепенно превзема гората. Едната от двете творби на проф. Янков, която ще бъде част от “Изгубената гора” СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Даниел Мирчев-Дъна е третият автор в експозицията. Той показва своето изкуство основно в чужбина през последните години, занимава се със скулптура от дърво повече от три десетилетия. Именно в такъв стил ще е и творбата му, която Мирчев прави специално за изложбата на Sofia Art Fair. Влага в нея своята представа за извисеността на гората, а заради връзката ѝ с традициите я нарича “На баба ми хурките”.

Откриването на “Изгубената гора” е днес, 2 октомври, от 18 ч в “София Техпарк”, където се провежда и тази година Sofia Art Fair.

Събитието събира участници от 13 държави и водещи личности от световната артсцена.