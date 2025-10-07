Херкулес закъсва в държавата на бюрократите

Театър “София” с нашенски прочит на Дюренмат

Клетите бездомни актьори на театър “София” показаха по зашеметяващ начин премиерното си заглавие “Херкулес срещу Авгий” по текста на Дюренмат. За първото им представление ги приюти “Театро отсам канала”, но не знам къде ще играят по-нататък.

Пиесата на швейцарския гений е остра пародия на древногръцкия мит за петия подвиг на Херкулес, изпратен да почисти отпадъците на крал Авгий. Режисьорът Антон Угринов, чиято постановка “Богът на касапницата” в Народния театър ни възхити с откритията на българските паралели в пиесата на французойката Ясмин Реза, е поместил проблемите на персонажите на Дюренмат отново в българската съвременна реалност, така че

да се смеем с горчиви чувства

Представлението е силно зрелищно, изпълнено в стила на кабарето и поставя на изпитание основни актьори на трупата.

И така в царството на Авгий (Михаил Милчев) пристига Херкулес (Богдан Григоров-Гринго), придружен от асистента си (Юлиян Рачков). Привлечени са от обявата на Авгий в античния свят да възнагради богато онзи, който го избави от отпадъците, изхвърляни от неговите граждани в средата на сцената. Досущ като положението в нашата татковина, осеяна с боклуците на поданиците ѝ, изхвърляни, където падне, без чувство за дисциплина, опасност за болестно разпространение, естетичност. Обаче Херкулес среща непреодолими препятствия заради обкованата в бюрокрация държава. Той трябва да подаде безброй заявления за каквото иска да направи, да изслуша безброй нареждания и съвети за своите действия. Народното събрание трябва да гласува за неговата акция, но в него не всички са на едно мнение. През това време камарата от боклуци в центъра на сцената (да разбираме – на държавата) расте неудържимо и скоро ще измести обитаването на хората. Каквото и да реши да прави Херкулес, е принуден

да спира заради

многобройните заявления,

молби и резолюции на чиновниците.

За да се похарчи зрелището, три кабаретни танцьорки (Виолета Борисова, Десислава Иванова и Марина Атанасова) поддържат апетита на зрителите. Семейните скандали и битовизми на юнака се подхранват от наперената му съпруга (Ангела Канева). Участват още Елеонора Иванова, Даниел Кукушев, Владимир Солаков, Николай Димитров, Дениза Павлова, Димитър Стойнов. Сценографията е на Свила Величкова, автор на костюмите е Ясмин Манделли, хореограф е Мариела Димитрова, композитор е Христо Намлиев. Елена Дечева е на живо на пианото.