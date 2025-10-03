Ирландци се катерят по софийските стени, каталунци - върху тръби и дъски, на “Цирколюция”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По традиция фестивалът представя и социален цирк - учи зрителите как да общуват

Тази есен София ще бъде с главата надолу – буквално. На 3 и 4 октомври фасадата на “Топлоцентрала” ще оживее - артистите от Ирландия ще изкачат стените ѝ в зрелищния вертикален спектакъл By Storm, превръщайки сградата в сцена под открито небе. Това е само един от десетките акценти на “Цирколюция! Мини Арт Фест 14”, който ще изпълни София със съвременен и социален цирк, въздушна акробатика и музика на живо от 2 до 5 октомври 2025 г. Каталунците Давид Канделич и Жорди Мас представят “Абсурд”. СНИМКИ: ФЕСТИВАЛ “ЦИРКОЛЮЦИЯ”

Четиридневният фестивал предлага 44 събития – 24 международни и български спектакъла, 15 циркови работилници, изложбата “Царете на магията”, концерти на Братя Владигерови и “Ропотамо Ко”, както и дебати за развитието на цирковото изкуство с експерти от Европа и България.

Сред най-очакваните представления са Blueprint на Миджин Ким и Леон Бьоргенс от немската компания Overhead Project –

танцово-цирково

изследване на

човешките връзки,

което разчупва клишетата на танцовия дует. Друг интересен акцент от тазгодишната програма е спектакълът “Абсурд” на “Цирк Вермут” на каталунските артисти Давид Канделич и Жорди Мас. Те преплитат абсурден хумор и виртуозни умения с баланс върху дъски и тръби, мания по гумени патета, ретро велосипеди и трикове с метли.

Хумористичният спектакъл “Народен цирк” включва и българските народни танци в палитрата от международни циркови участия. Любителите на фокусите не трябва да пропускат “Магичното шоу на Дани Белев”, което ще хипнотизира цялото семейство.

Традиционно “Цирколюция!” отделя специално място на социалния цирк, който е в основата на фестивалната концепция. Той се разглежда като средство за социална интеграция и личностно развитие, предлагайки

практическа работа

с хора, които

имат нужда

от движение,

както и от подобряване на комуникативните и когнитивните си умения. Ето така изглежда социалният цирк - начин хората да практикуват движения и да общуват помежду си. СНИМКИ: ФЕСТИВАЛ “ЦИРКОЛЮЦИЯ”

Програмата на 14-ото издание на фестивала включва и разнообразни работилници – по жонглиране, марионетки, клоунада, юнисайкъл и колелото на Сир, отворени за всички желаещи.

Повечето събития са с вход свободен, а билетите за платените спектакли са на символични цени и се предлагат онлайн и на каса “Топлоцентрала”.