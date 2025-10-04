За първи път у нас: Деймиън Хърст с 5 императрици като криле на пеперуди

За първи път в България идва една от най-влиятелните изложби в съвременното изкуство – The Empresses (“Императриците”) на ексцентричния английски художник Деймиън Хърст.

Тя ще бъде разположена във “Виваком арт хол Оборище 5”. Картините представят ярки цветове и текстури, създадени с помощта на хиляди криле на пеперуди. Те са подредени в сложни калейдоскопични шарки.

Творбите са вдъхновени от реални исторически фигури - пет жени, които стоят най-високо в йерархията на управление: единствената жена император на Китай - У Дзътиен, владетелката в Монголската империя Нур Джехан, византийската императрица Теодора, първата известна владетелка на Япония Суико и Тайту Бетул, която води опозиция против колониализма в Етиопия. Картината “Суико”, която е част от изложбата СНИМКА: ГАЛЕРИЯ "ВИВАКОМ АРТ ХОЛ"

Всяка от тях е представена чрез цветна палитра и точкова живопис, която се е превърнала в емблема на Хърст.

“Тази изложба е резултат от целенасочени усилия да предоставим на българската публика възможност за досег със съвременно изкуство от най-висок клас”, казва Деница Гергова, която е артдиректор на галерията.

Деймиън Хърст е сред най-разпознаваемите и провокативни съвременни артисти. Името му става известно през 1990 г. като водеща фигура в движението “Млади британски артисти”, а през 1995 г. печели престижната награда “Търнър”. Картината "Тахун", която е част от изложбата.

Сред най-известните му произведения са акула във формалдехид, череп, обсипан с диаманти, както и различни серии, включващи пеперуди като символ на живота, смъртта и вярата. Идеологията на Хърст е да обедини наука, религия и философия, като изследва стойността на обектите и пазарната система в света на изкуството.

Изложбата се открива на 8 октомври и може да бъде разгледана до 25 октомври. За първи път обаче по време на изложбата ще има и публична лекция. На 17 ноември Деница Гергова ще разкаже повече за автора - новаторските му подходи, влиянието му върху артпазара, историята на най-скъпите му произведения, както и неговите рекордни търгове.

