Дъщерята на президента замества Радина Боршош, която очаква първото си дете

Талантливата Дарина Радева отново ще се изяви на голяма сцена в Народния театър “Иван Вазов”. Тя ще замести Радина Боршош, която очаква първото си дете.

Дъщерята на президента ще играе заедно с Владимир Карамазов, Юлиан Вергов, Мария Каварджикова в юбилейното представление №200 на спектакъла “Идеалният мъж”. Владимир Карамазов в спектакъла СНИМКИ: СТЕФАН Н. ЩЕРЕВ

Това вече е четвърта пиеса в Народния тетър, в която се изявява Дарина Радева, без да е официално част от трупата. Дебютът ѝ бе в “Елементарните частици”, където си партнира с Теодора Духовникова. След това влезе в “Пиано в тревата”, а на Голямата сцена за първи път стъпи с “Розенкранц и Гилденстерн са мъртви”.

Премиерата на “Идеалният мъж” е през 2007 г. и оттогава е гледан от над 120 хиляди зрители. Пиесата е на френския режисьор Тиери Аркур. “Благодаря на българската публика, която гледа “Идеалният мъж” през всичките тези години. Това е пиеса, написана преди повече от век! Великолепно е, че зрителите с любопитство търсят приключения”, казва режисьорът. Юлиан Вергов в сцена от “Идеалният мъж” СНИМКИ: СТЕФАН Н. ЩЕРЕВ

Текстът е по комедията на Оскар Уайлд. Главният герой е сър Робърт Чилтърн, който е възприеман от всички като образец за почтеност, идеалния съпруг и идеалния мъж. Но той се среща с красивата мисис Чивли.

Юбилейното представление събира на сцената още Биляна Петринска, Луиза Григорова-Макариев, Михаил Петров, Сава Драгунчев, Виктория Колева, Жорета Николова, Стоян Пепеланов и Христо Терзиев. Ще се играе на 5 октомври.