Бях на пет, когато баща ми ме попита на какво искам да свиря. Цигулка! - отговорих, без да се замислям. Исках да приличам на него. Намирах цигулката за много по-готин инструмент от пианото, на което свиреше майка ми. Този разказ е на големия български цигулар Васко Василев и е към негова детска снимка. Кадърът е част от специалното издание на изложбата “Моите будители” - “Васко 55”, която бе открита официално в сряда на моста на НДК.

Изключително интересни снимки от живота на Васко Василев са събрани в изложбата - рамкират живота му от петата му годинка до сегашните му 55.

Детските фотоси са от личния архив, събиран от родителите му,

а кадрите от дългогодишната му кариера, правени по цял свят, са дело на Добромир Иванов, Христо Русев, Костадин Кръстев - Коко. Към всеки кадър самият цигулар разказва история, свързана със запечатания момент.

Изложбата е невероятно интересен разказ за живота и кариерата му. Хората могат да се докоснат не само до големите му постижения, да видят много лични моменти, но и да прочетат запомнящи се мисли и истории, които са го съпровождали по пътя към най-големите световни сцени.

“Моите будители” се провежда за пета поредна година по инициатива на “Фантастико”. А датата за откриването не е избрана случайно - на 1 октомври се чества Международният ден на музиката.

Асамият Васко Василев пристигна специално за откриването от Лондон. “Кацнах тази сутрин в 7 часа и през нощта се връщам обратно, защото имам концерт утре вечер (тази вечер - бел.авт.)”, каза прочутият цигулар. Но съвсем скоро той ще се върне в София, защото на 14 октомври ще има концерт в зала “Арена 8888”.

С проекта “Моите будители” всяка есен “Фантастико” иска да обърне общественото внимание към наистина стойностните личности на България. Хора, които имат невероятни постижения в областта на културата, изкуството, образованието и спорта, каза на откриването изпълнителният директор на “Фантастико” Светослав Гаврилов. И добави, че тази година в изложбата “Моите будители” показват фантастичната история на едно момче, което тръгва от “Люлин” и със своята цигулка покорява най-големите световни музикални сцени. Свири с изпълнители като Мадона, Майкъл Джексън, Стинг, канят го държавни глави и крале, но запазва винаги момчешкото любопитство и остава очарователно откровен. Затова всички в България го знаят като Васко.

Неговата история показва, че с талант, много труд и постоянство човек може да постигне световни успехи, независимо откъде тръгва.

Надяваме се този пример да даде кураж и вяра на младите таланти,

които тръгват по пътя на изкуството, да даде нови хоризонти на техните мечти, каза още Светослав Гаврилов и подари на Васко Василев ръчно изработена статуетка, символ на инициативата “Фантастико до теб”.

Големият цигулар благодари на компанията за изложбата, която определи като голяма чест и прекрасен подарък - именно в родния му град да бъдат подредени тези снимки. Признателен е и на фотографите, които са уловили всички интересни моменти.

На откриването присъства и Благородна Здравкова, зам.-кмет на София. Радвам се, че в Международния ден на музиката, в галерията на Моста на влюбените откриваме изложба, посветена на гениалния цигулар Васко Василев. Неговият талант и вдъхновение отдавна са надхвърлили границите на България, превръщайки го в посланик на страната ни по целия свят. Искам да изкажа най-искрени благодарности на “Фантастико Груп” за тяхната инициатива и затова, че преврьщат в кауза подкрепата на българските таланти и будители, каза Благородна Здравкова.

Изложбата се осъществява със съдействието на Столичната община. Жителите и гостите на София

могат да разгледат вдъхновяващата експозиция до 15 октомври

След това проектът ще бъде представен пред Народния театър “Иван Вазов”, летище “Васил Левски” и на други интересни локации.

В навечерието на Деня на будителите проектът ще има и още едно издание - “Фантастични умове”, посветено на невероятните международни постижения на учениците от олимпийските отбори по природни науки и техните ръководители.