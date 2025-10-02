Учен: Гвардейските оркестри са били духовен мост между Европа и народа ни след освобождението

"Нашите първи гвардейски оркестри са създадени в Австро-Унгарската империя - те доносят културата на Европа и стават духовен мост между нея и българското общество" в следосвобожденските години, коментира в "Тази сутрин" Галя Радева - учен и автор на изследването "Гвардейски оркестър на България - началото".

Тя обясни, че "самата работа с архивните документи, върху които се гради изследването, продължи 5 години, това е доста дълъг период, но не е достатъчен, защото това изследване е от освобождението до 1944 г., а оркетъра има история от над 170 години".

"Неслучайно се казва "Гвардейския оркестър - началото" - оркестърът е един от ярките в нашата страна, а изследването е първото по рода си. В него има непубликувани досега моменти, факти, които не се изучават, не се признават и знаят", посочи още Радева.

"Военните оркестри са първите професионални след освобождението, във всеки гарнизон има духов оркестър, а всеки духов оркестър е на всяко празненство - освен казармата и изпълнявайки служебните си задължения, така и сред народа на празници, увеселения и чествания", допълни тя.

"Когато се създават първите военни оркестри в България народа тъкмо е свободен от османското владичество, той съхранява своята традиционна фолклорна култура, която ни е запазила", коментира още Радева.