Паднало дърво затруднява движението по пътя Смолян...

Ю Дзяо и нематериалното културно наследство Джанха

Днес ще се срещнем с едно момиче – Ю Дзяо. Тя е не само наследник на нематериалното културно наследство Джанха, но и по свой начин го развива, за да отговаря на нуждите на модерното ни общество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

