Първа оперна премиера за сезона – „Селска чест“ и „Палячи“

На 11 октомври Софийската опера кани своята публика на първата си оперна премиера. Ще бъдат представени „Селска чест" от Пиетро Маскани и „Палячи" от Руджеро Леонкавало. Диригент е Франческо Роза, режисьор Пламен Карталов, сценографията е на Джакомо Андрико, а костюмите на Нела Стоянова, съобщиха от Софийската опера.

Постановката е международна копродукция с оперните театри в Модена, Пиаченца, Римини и София.

Ето какво казва режисьорът Пламен Карталов:

„Добре известно е, че от началото на своето създаване „Селска чест" и „Палячи" са може би най-често изпълняваните опери в света и неизбежно са били свързани, за да бъдат изпълнени заедно в една и съща вечер, със сигурност поради силната им връзка с италианското културно движение, което се е затвърдило между края на деветнадесети и началото на двадесети век и е известно като Веризъм.

Общото между двете заглавия е, преди всичко театърът на страстта. Силни персонажи, които изглеждат плахи, но се развиват много бързо и експлодират за кратко време. Въпреки различията си, те са дълбоко и фатално свързани помежду си. Съдби, написани с кръв. Главните герои и в двете опери са в капан в свободния си избор за лично щастие. Резултатът е фатален"

За централните партии са ангажирани водещите ни солисти и известни гости. Някои от певците ще участват и в двете заглавия, което е обичайна практика.

В „Селска чест" Габриела Георгиева, Гергана Русекова и Лилия Кехайова са в ролята на Сантуца; Даниел Дамянов, Костадин Андреев и Мартин Илиев – Туриду; Венцеслав Анастасов и Веселин Михайлов – Алфио; Цвета Сарамбелиева и Ина Петрова – Лола и Весела Янева – мама Лучия.

В постановката на „Палячи", която майсторски вплита театър в театъра, пренася реалния живот на сцената Канио изпълняват Зураб Зурабишвили, Костадин Андреев и Мартин Илиев. Три са изпълнителките на Неда – Мила Михова, Станислава Момекова и Марина Шахдинарова; Венцеслав Анастасов и Веселин Михайлов пресъздават Тонио, Бепе са Емил Павлов и Ангел Антонов, а Силвио – Атанас Младенов и Антон Андреев.

„Истории от вчера, които са и истории от днес, които искаме да разкажем с простотата на фактите, както са се случили, за да оставим зрителя с размисъл, емоция и участие в тези безсмъртни драми от двамата композитори, създаващи музика и визуален театър с мощно емоционално въздействие." казва Пламен Карталов.