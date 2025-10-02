След 25 години Георги Тошев напусна Би Ти Ви: Няма как да съм в едно предаване с Венета Райкова

След 25 години журналист и продуцент Георги Тошев напусна Би Ти Ви. "Няма как да съм в едно предаване с Венета Райкова. Тя не отговаря на журналистическите стандарти, в които вярвам", обясни той пред "24 часа".

По думите му Венета Райкова е била поканена да замени Зейнеб Маджурова, която преди началото на есенния тв сезон напусна, за да гледа децата си. Тошев, който е креативен продуцент на сутрешното токшоу, твърди, че след това Венета е иззела всички функции.

С него си тръгва и част от екипа на предаването.

Идеята Венета Райкова да се присъедини към "Преди обед" е била колективно решение, обясни Тошев, а той й се обадил по телефона, за да я покани. "Нейният жанр обаче е "Горещо", което не отговаря на моите разбирания за сутрешно предаване", каза той.

Тази сутрин журналистът пусна пост в социалните мрежи, с който обяви, че няма нищо общо с "излиянията на Венета" и с "Преди обед". Направи го, след като в началото на предаването Райкова и фолкпевицата Мария, която е коментатор тази седмица, обсъждаха Тошев по начин, който би могъл да се възприеме като ироничен и леко подигравателен.

Очаквайте подробности.